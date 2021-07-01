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Biyografi Mehmet Aydın kimdir kaç yaşında? Mehmet Aydın suçu neydi?
Biyografi

Mehmet Aydın kimdir kaç yaşında? Mehmet Aydın suçu neydi?

Çiftlikbank’ın kurucusu Mehmet Aydın, Türk adaletine teslim olacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi ‘Mehmet Aydın kimdir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 09:13:00 -
Mehmet Aydın kimdir kaç yaşında? Mehmet Aydın suçu neydi?

Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu Mehmet Aydın’ın Fatih adında bir ağabeyi vardır. İlköğrenimini Bursa'da tamamlayan Aydın, bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı.

Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu. 2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı.

Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 80 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürüldü. "Nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarıldı. Aydın, Ocak 2019'da Interpol'ün en çok arananlar listesine eklendi.

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