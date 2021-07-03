Mehmet Aydın ilk ifadesini verdi mi? Tosuncuk ifadesinde ne dedi? Brezilya'da teslim olan Tosuncuk olarak bilinen Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi. Mehmet Aydın, hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Aydın için 4 gün gözaltı kararı verdi.

Mehmet Aydın ilk ifadesini verdi mi?

Tosuncuk' olarak tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın firar etmeden önceki yaşamına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurtdışına kaçan Mehmet Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, vurgunu filmlere konu olmuştu.

Binlerce vatandaşı dolandırarak yurt dışına kaçan ve 3 yıldır firari konumda olan Aydın, Brezilya tarafından sınır dışı edildi. Özel ekibin teslim almak için gittiği Aydın, Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'de binlerce kişiyi dolandırıp milyonlarca lirayla yurtdışına kaçan ve gıyabında yargılama yürütülen 'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, kendisini Brezilya’dan getiren uçağın İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından gözaltına alındı.

İnterpol polisleri eşliğinde uçaktan inen Mehmet Aydın, mali şube ekipleri teslim aldı. Mehmet Aydın öncelikle adli tabibe muayene olduktan sonra koronavirüs testi yapılacak.

Bursa'da devam eden soruşturma kapsamında savcılığa ifadesinin ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyeti'ne götürülecek olan Aydın, mali şube tarafından 4 gün boyunca sorgulanacak. Mehmet Aydın'ın ilk ifadeleri ise henüz paylaşılmadı.