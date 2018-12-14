0553 313 94 23

Mehmet Arı kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mehmet Arı atandı. Peki Mehmet Arı kimdir? Mehmet Arı nereli ve kaç yaşında? Mehmet Arı daha önce hangi görevlerde bulundu?

14 Aralık 2018 Cuma 09:12
Mehmet Arı kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mehmet Arı atandı. Peki Mehmet Arı kimdir? Mehmet Arı nereli ve kaç yaşında? Mehmet Arı daha önce hangi görevlerde bulundu?

1972 yılında Konya ilinde doğdu.İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.1997 yılında avukatlık, 1999 yılında Hâkimlik ve Savcılık stajını bitirdi. Sırasıyla Bingöl / Genç, Çankırı / Eldivan, Mersin / Bozyazı, Düzce ve  Konya Hâkimlikleri görevlerinde bulundu. TODAİE ( Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü)'de 54. dönem KADEP ( Kamu Diplomasisi Eğitim Programı )  eğitimine katıldı. 22/11/2017 - 18/07/2018 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 18/07/2018 tarihinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak atanan Sayın ARI iki çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 09:12
  1. Düzce
  2. Konya
  3. Mersin
  4. Çankırı
  5. Bingöl
  6. Ankara
  7. Mehmet Arı kimdir
  8. mehmet arı nereli
  9. Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Efkan Ala Mehmet Akif Ersoy’u Anlattı
    1. Efkan Ala Mehmet Akif Ersoy’u Anlattı
    2. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    3. Sivasspor seriyi sürdürmek istiyor
    4. Astsubayın evinde FETÖ elebaşının..
    5. Filede büyük randevu
    6. Medipol Başakşehir'in konuğu Galatasaray
    7. KOBİ’lere teknoloji ürünlerini..
    8. Yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen..
    9. Arkas Spor'un ilk 4 hedefi
    10. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ..
    11. Gediz Elektrik CBÜ’deki konferansa..
    12. "Bir medeniyet fikriniz yoksa..
    13. İçeri giren geri kaçtı! Mide..
    14. Aykut Kocaman, AA'nın "Yılın..
    15. Ersun Yanal kimdir?
    16. "Kötü tezahürata son verelim"
    17. Hentbol: Haftanın programı
    18. Harden'ın "triple double"ı galibiyet..
    19. Fenerbahçe, Ersun Yanal'ı açıkladı
    20. Galatasaray ile Medipol Başakşehir 21...
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...