Mehmet Arı kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mehmet Arı atandı. Peki Mehmet Arı kimdir? Mehmet Arı nereli ve kaç yaşında? Mehmet Arı daha önce hangi görevlerde bulundu?

1972 yılında Konya ilinde doğdu.İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.1997 yılında avukatlık, 1999 yılında Hâkimlik ve Savcılık stajını bitirdi. Sırasıyla Bingöl / Genç, Çankırı / Eldivan, Mersin / Bozyazı, Düzce ve Konya Hâkimlikleri görevlerinde bulundu. TODAİE ( Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü)'de 54. dönem KADEP ( Kamu Diplomasisi Eğitim Programı ) eğitimine katıldı. 22/11/2017 - 18/07/2018 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 18/07/2018 tarihinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak atanan Sayın ARI iki çocuk babasıdır.