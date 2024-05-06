Mehmet Ali Yılmaz’ın ünlü oteli 250 milyon euroya satılacak... Talep edildi, iddialarına yanıt: İşte bazı detaylar

Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın Çeşme’deki otelinin 250 milyon euroya satılacağı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın Çeşme'de bulunan Zigana Oteli'nin el altından satılacağı ifade ediliyor.

Takvim’den Ufuk Özcan’ın haberine göre, deniz kıyısında 100 dönüm, 102 oda ve 65 villadan oluşan dev kompleksin satışı için 250 milyon euro (yaklaşık 8 milyar TL) isteniyor.

Otelin satış kararının Yılmaz’ın 5 çocuğu tarafından alındığı öğrenilirken, kararın Mehmet Ali Yılmaz’ın vefatından önce ya da sonra mı alındığı ise bilinmiyor.

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