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Biyografi Mehmet Ali Şengül kimdir? Mehmet Ali Şengül öldü mü?
Biyografi

Mehmet Ali Şengül kimdir? Mehmet Ali Şengül öldü mü?

Mehmet Ali Şengül kimdir? Mehmet Ali Şengül alçak bir FETÖ’cü idi. Başına 10 milyon TL ödül konan Mehmet Ali Şengül arananlar listesinde yer alıyordu. FETÖ’cü hain Mehmet Ali Şengül’ün Almanya’da öldüğü öğrenildi. Vatan haini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 1999’da örgütün asker-polis sorumlusu olan Mehmet Ali Şengül, 2001’de örgütün Orta Asya sorumlusu olarak görevlendirilmişti. Örgütün Türkiye imamı Mustafa Özcan’la liderlik çekişmesi yaşayan Şengül, örgütün Uzakdoğu imamlığını da yürütmüştü.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 09:49:00 - 2021-07-13 09:49:44
Mehmet Ali Şengül kimdir? Mehmet Ali Şengül öldü mü?

FETÖ’nün en üst sözde yöneticilerinden olan Mehmet Ali Şengül, Almanya’da koronadan öldü. Vatan haini, alçak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen 1966 yılında örgütü kurduğunda yakınındaki 14 kişiden biri olan Mehmet Ali Şengül, elebaşı öldükten sonra yerine geçecek isim olarak gösteriliyordu. Mehmet Ali Şengül, FETÖ'nün Türkiye'deki kumpas operasyonlarını koordine edip yöneten "Başyüceler" ya da "İstişare Heyeti" olarak da bilinen "Karanlık Kurul" içerisindeydi. Mehmet Ali Şengül, 2001'de örgütün Orta Asya sorumlusu olarak görevlendirilmişti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in sadık adamlarından biri olan Mehmet Ali Şengül, 16 Şubat 1983’te gözaltına alınmış, 2 hafta sonra serbest bırakılmıştı. Hakkında yürütülen soruşturmalara rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki görevine devam eden Şengül, Samsun’a tayini çıkınca örgüt içinde "Samsunlu Hoca" olarak anılmaya başlandı. Gülen tarafından önce örgütün Avustralya, akabinde İsviçre, daha sonra da Almanya koordinatörlüğüne getirilen Şengül, Fetullah Gülen Türkiye’den kaçtıktan sonra bir süre yerine vekalet etmişti.

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