  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mescid-i Aksa'ya karşılık sinagog ve havralar kapatılabilir mi? CHP MYK’sından fuhuşçu başkan kararı: Askıya alındı! Trump'tan medya düzenine dijital darbe! Beyaz Saray cebinize giriyor: "En ön sıradan izleyeceksiniz!" Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar" İran'dan fırlatılan balistik füze Türk hava sahasına girdi: NATO Akdeniz'de imha etti! Türkiye'nin sevinci kısa sürdü! Kalp masajıyla hayata döndürülmüştü: Polis Mustafa hayatını kaybetti Yağan rahmet sonrası Sapanca Gölü'nden güzel haber Suriye'de yeni dönem: Ahmed Şara'dan Berlin'de tarihi çıkış! "Devlet içinde devlete geçit yok!" Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e tazminat davası AB, İran’a yönelik insan hakları yaptırımlarını uzattı Siyonist uşaklarından çifte standart
Dünya Trump: Kalibaf'ın ABD ile çalışıp çalışmayacağını göreceğiz
Dünya

Trump: Kalibaf'ın ABD ile çalışıp çalışmayacağını göreceğiz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump: Kalibaf'ın ABD ile çalışıp çalışmayacağını göreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki yönetim kadrosunda tam bir değişim yaşandığını iddia ederek, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın ABD ile iş birliği yapıp yapmayacağının bir hafta içinde netleşeceğini söyledi. Kalibaf ise tehditlere sert yanıt vererek, "Birini vurursan birkaç kez vurulursun" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York Post gazetesine verdiği özel mülakatta İran’daki son duruma ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Öldürülen İranlı liderlerin yerine gelen yeni isimlerin "çok daha makul davrandığını" savunan Trump, İran’da fiili bir rejim değişikliği yaşandığını öne sürdü.

7

"TAM BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLDU"

Trump, İran yönetimindeki yeni grubun yaklaşımlarını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişteki isimler gittiği için tam bir rejim değişikliği oldu, şu an tamamen yeni bir grup insanla karşı karşıyayız. Yeni isimler şimdiye kadar çok daha makul davrandılar. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın ABD ile çalışıp çalışmayacağını da bir hafta içinde göreceğiz."

Trump ayrıca, İran'ın yeni lideri olduğu belirtilen Mücteba Hamaney'in sağlık durumu hakkındaki sorulara, "Ondan kimse haber alamıyor. Çok ciddi şekilde yaralı. Muhtemelen hayatta ama son derece kötü durumda olduğunu düşünüyoruz" şeklinde yanıt verdi.

KALİBAF'TAN SERT YANIT: "BİR VURURSAN BİRKAÇ KEZ VURULURSUN"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Trump’ın iddialarına ve tehditlerine sosyal medya platformu üzerinden sert tepki gösterdi. Düşmanların dezenformasyon yaptığını belirten Kalibaf şunları kaydetti:

"İran'ın düşmanları arzularını haber olarak ortaya koyuyor ve aynı zamanda İran halkını tehdit ederken yanlış yapıyorlar. Birini vurursan birkaç kez vurulursun. İran halkı düşmanı pişman edecek ve haklarını elde edecektir."

 

Trump ile Putin karşı karşıya! Rus tankeri ABD ambargosunu deldi
Trump ile Putin karşı karşıya! Rus tankeri ABD ambargosunu deldi

Dünya

Trump ile Putin karşı karşıya! Rus tankeri ABD ambargosunu deldi

Haydut Trump’tan petrol itirafı: İran'ın kaynaklarına göz diktiler
Haydut Trump’tan petrol itirafı: İran'ın kaynaklarına göz diktiler

Dünya

Haydut Trump’tan petrol itirafı: İran'ın kaynaklarına göz diktiler

Trump, Erdoğan için ‘Harika lider’ dedi, Ekrem cezaevinde çatladı!
Trump, Erdoğan için ‘Harika lider’ dedi, Ekrem cezaevinde çatladı!

Gündem

Trump, Erdoğan için ‘Harika lider’ dedi, Ekrem cezaevinde çatladı!

Sarı şeytan Trump’a İspanyol şamarı! ABD savaş uçaklarına hava sahası kapatıldı
Sarı şeytan Trump’a İspanyol şamarı! ABD savaş uçaklarına hava sahası kapatıldı

Dünya

Sarı şeytan Trump’a İspanyol şamarı! ABD savaş uçaklarına hava sahası kapatıldı

Sisi’den Trump’a çağrı: Bize yardım et
Sisi’den Trump’a çağrı: Bize yardım et

Dünya

Sisi’den Trump’a çağrı: Bize yardım et

Orta Doğu'daki üslerini İsrail’e taşımasını istedi Trump'a beraber yaşayalım teklifi
Orta Doğu'daki üslerini İsrail’e taşımasını istedi Trump'a beraber yaşayalım teklifi

Dünya

Orta Doğu'daki üslerini İsrail’e taşımasını istedi Trump'a beraber yaşayalım teklifi

Trump'tan medya düzenine dijital darbe! Beyaz Saray cebinize giriyor: "En ön sıradan izleyeceksiniz!"
Trump'tan medya düzenine dijital darbe! Beyaz Saray cebinize giriyor: "En ön sıradan izleyeceksiniz!"

Gündem

Trump'tan medya düzenine dijital darbe! Beyaz Saray cebinize giriyor: "En ön sıradan izleyeceksiniz!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23