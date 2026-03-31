Trump: Kalibaf'ın ABD ile çalışıp çalışmayacağını göreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, New York Post gazetesine verdiği özel mülakatta İran’daki son duruma ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Öldürülen İranlı liderlerin yerine gelen yeni isimlerin "çok daha makul davrandığını" savunan Trump, İran’da fiili bir rejim değişikliği yaşandığını öne sürdü.

7

"TAM BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLDU"

Trump, İran yönetimindeki yeni grubun yaklaşımlarını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişteki isimler gittiği için tam bir rejim değişikliği oldu, şu an tamamen yeni bir grup insanla karşı karşıyayız. Yeni isimler şimdiye kadar çok daha makul davrandılar. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın ABD ile çalışıp çalışmayacağını da bir hafta içinde göreceğiz."

Trump ayrıca, İran'ın yeni lideri olduğu belirtilen Mücteba Hamaney'in sağlık durumu hakkındaki sorulara, "Ondan kimse haber alamıyor. Çok ciddi şekilde yaralı. Muhtemelen hayatta ama son derece kötü durumda olduğunu düşünüyoruz" şeklinde yanıt verdi.

KALİBAF'TAN SERT YANIT: "BİR VURURSAN BİRKAÇ KEZ VURULURSUN"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Trump’ın iddialarına ve tehditlerine sosyal medya platformu üzerinden sert tepki gösterdi. Düşmanların dezenformasyon yaptığını belirten Kalibaf şunları kaydetti: