"Kürecik'e Yönelen Füze Malatya Semalarında İmha Edildi"

Burhan'ın aktardığı bilgilere göre, Türkiye'nin hava savunma sistemleri ve stratejik üslerine yönelik hareketlilik yakından takip ediliyor.

İşte X sosyal medya platformunda paylaşılan bilgiler...

Güvenlik kaynaklarından Millethaber Ajansı Genel Yayın yönetmeni üç önemli not….

1-İran tarafından bugün atılan füze İran’ın batısından atılmıştır. Bu Füze Malatya semalarında Nato tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

İran’ın “dördüncü füze” hedefinin Kürecik olduğu değerlendirilmektedir.

2. Adana’daki NATO Karargahı

Adana’da kurulması planlanan NATO karargahının Türkiye’nin talebiyle gündeme geldiği ifade edilmektedir. Amerikan karşılığını Türkiye karşılığına çevirmemek gerekir; Türkiye eski Türkiye değildir. Türkiye, NATO içinde karar verici bir ülkedir ve ülkemizin milli güvenliği ile ilgili konularda bazılarının Avrasyacılık yaklaşımı doğru değildir. Türkiye kendi milliÇıkaralarına göre hareket eder. Bu karargah konusu 2023 yılında gündeme gelmiş. ABD- İsrail ve İran savaşı ile ilgisi yoktur.

3. Boğazlar ve Montrö Yetkisi

Türk Boğazları’nda herhangi bir NATO üssü ya da çalışma bulunmamaktadır. Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Türkiye, Boğazlar ve Karadeniz üzerinde yetki ve kontrol sahibidir.Türkiyeden habersiz kuş uçmaz.Güçlü bir cumhurbaşkanı, güçlü bir diplomasi, güçlü bir ordumuz vardır.