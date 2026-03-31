"Kürecik'e Yönelen Füze Malatya Semalarında İmha Edildi"
"Kürecik'e Yönelen Füze Malatya Semalarında İmha Edildi"

"Kürecik'e Yönelen Füze Malatya Semalarında İmha Edildi"

Gazeteci Sinan Burhan, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı "üç önemli not" başlığıyla bölgedeki sıcak gelişmelere dair kritik bilgileri paylaştı.

Burhan'ın aktardığı bilgilere göre, Türkiye'nin hava savunma sistemleri ve stratejik üslerine yönelik hareketlilik yakından takip ediliyor.

İşte X sosyal medya platformunda paylaşılan bilgiler...

Güvenlik kaynaklarından Millethaber Ajansı Genel Yayın yönetmeni üç önemli not….

1-İran tarafından bugün atılan füze İran’ın batısından atılmıştır. Bu Füze Malatya semalarında Nato tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

İran’ın “dördüncü füze” hedefinin Kürecik olduğu değerlendirilmektedir.

2. Adana’daki NATO Karargahı

Adana’da kurulması planlanan NATO karargahının Türkiye’nin talebiyle gündeme geldiği ifade edilmektedir. Amerikan karşılığını Türkiye karşılığına çevirmemek gerekir; Türkiye eski Türkiye değildir. Türkiye, NATO içinde karar verici bir ülkedir ve ülkemizin milli güvenliği ile ilgili konularda bazılarının Avrasyacılık yaklaşımı doğru değildir. Türkiye kendi milliÇıkaralarına göre hareket eder. Bu karargah konusu 2023 yılında gündeme gelmiş. ABD- İsrail ve İran savaşı ile ilgisi yoktur.

3. Boğazlar ve Montrö Yetkisi

Türk Boğazları’nda herhangi bir NATO üssü ya da çalışma bulunmamaktadır. Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Türkiye, Boğazlar ve Karadeniz üzerinde yetki ve kontrol sahibidir.Türkiyeden habersiz kuş uçmaz.Güçlü bir cumhurbaşkanı, güçlü bir diplomasi, güçlü bir ordumuz vardır.

ABD’li Senatörden tarihi itiraf: Vietnam ve Irak gibi İran savaşında da yalan söyleniyor

KKTC'den GKRY'e NATO mesajı: Rüya görmeye devam edebilirler

İran'dan fırlatılan balistik füze Türk hava sahasına girdi: NATO Akdeniz'de imha etti!

NATO'dan İran füzelerine karşı net mesaj! "Müttefiklerimizi savunmak için her an hazırız!"

Adana'da patlama oldu! Valilikten açıklama: Ölü ve yaralı var
Adana'da patlama oldu! Valilikten açıklama: Ölü ve yaralı var

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir binanın damında meydana gelen şiddetli patlama şehri ayağa kaldırdı. Torpil barutlarının boşaltıldığı ..
Barış Yarkadaş'tan bomba iddialar! Özkan Yalım'ın çantalı sır görüşmesi ifşa oldu

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, 21 yaşındaki personeliyle lüks otel odalarında basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili bo..
CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın merkezinde olduğu yolsuzluk ve seks skandalı iddiaları, parti içinden yükselen en sert eleştiril..
