Öğrencileri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda yaralı var!
Samsun'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği öğrenci minibüsü takla atarken, 9'u öğrenci olmak üzere 11 kişi yaralandı.
Samsun güne korkunç bir kaza ile başladı.
İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Ankara yolunda İstanbul’dan Ordu’ya giden Ünye Belediyesi’ne ait otobüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi.
ÖĞRENCİLER YARALANDI Kazada 9'u öğrenci, 11 kişi yaralandı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
