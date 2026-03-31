Haydut İsrail 1 günde 400 bomba kullandı! 170 hedefi vurduğunu iddia etti

Yeniakit Publisher
İsrail ordusu, İran’da son 24 saatte 400 mühimmat kullanarak 170 hedefi vurduğunu ileri sürdü. Saldırıların Tahran başta olmak üzere birçok noktayı kapsadığı belirtildi.

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırıları sürdürdükleri İran'da 24 saatte yaklaşık 400 mühimmat kullanarak Tahran yönetimine ait 170 hedefi vurduğunu iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran genelinde bir saldırı dalgasını tamamladığı kaydedildi.

İran'da 24 saatte yaklaşık 400 mühimmat kullanılarak Tahran yönetimine ait 170 hedefin vurulduğu iddia edilen açıklamada, saldırılarda, çeşitli silahlar için bileşenlerin üretildiği merkezi bir tesis, insansız hava aracı (İHA) motorlarının üretimi için kullanılan tesisler ve silah bileşenlerinin geliştirildiği sanayi, araştırma ve geliştirme tesisinin hedef alındığı ileri sürüldü.

İran'ın batısındaki Dehgülan kentinde Besic kampının da hedef alındığı savunulan açıklamada, Senendec kentinde de İran güçlerine karşı saldırılar düzenlendiği iddia edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

