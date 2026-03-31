CHP MYK’sından fuhuşçu başkan kararı: Askıya alındı! Trump'tan medya düzenine dijital darbe! Beyaz Saray cebinize giriyor: "En ön sıradan izleyeceksiniz!" Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar" İran'dan fırlatılan balistik füze Türk hava sahasına girdi: NATO Akdeniz'de imha etti! Türkiye'nin sevinci kısa sürdü! Kalp masajıyla hayata döndürülmüştü: Polis Mustafa hayatını kaybetti Yağan rahmet sonrası Sapanca Gölü'nden güzel haber Suriye'de yeni dönem: Ahmed Şara'dan Berlin'de tarihi çıkış! "Devlet içinde devlete geçit yok!" Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e tazminat davası AB, İran’a yönelik insan hakları yaptırımlarını uzattı Siyonist uşaklarından çifte standart CHP’li Yarkadaş Uşak’taki rezaleti yüzlerine vurdu ve ekledi… “Özel’le ilgili diğerleri de bugün yarın ortaya dökülür”
ABD Dışişleri Bakanı Rubio Hürmüz Boğazı açıklaması: Bir şekilde açılacak
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio Hürmüz Boğazı açıklaması: Bir şekilde açılacak

ABD Dışişleri Bakanı Rubio Hürmüz Boğazı açıklaması: Bir şekilde açılacak

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, savaş sonrası Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağını söyledi, İran’a “ciddi sonuçlar” uyarısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşın bitmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nın "bir şekilde yeniden açılacağını" belirtti.

El-Cezire'ye konuşan Rubio, İran’a yönelik ABD-İsrail saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın geleceğiyle ilgili soruları cevapladı.

Rubio, İran içindeki bazı kişilerle ABD arasında, çoğunlukla aracı kişiler vasıtasıyla, "mesajlaşmaların ve bazı doğrudan görüşmelerin devam ettiğinin, bir kısım konuşmaların yapıldığının" altını çizdi.

"Bu operasyon bittiğinde Hürmüz Boğazı bir şekilde açılacak." diyen Rubio, İran'ın, çatışmalar bittikten sonra boğazı kapatması halinde "ciddi sonuçlarla" karşılaşacağı tehdidinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın "her zaman diplomasiyi ve sonuç almayı tercih ettiğini" ve aslında bunun "daha önce de gerçekleşebileceğini" ileri sürdü.

Rubio, ABD'nin İran'da "bir rejim değişikliğine yönelik tercihini" bir kez daha dile getirerek, böyle bir fırsatın ortaya çıkması durumunda "onu değerlendireceklerini" söyledi.

İran lideri Ali Hamaney'in yerine geçen oğlu Mücteba Hamaney'in iktidarda kalıp kalmadığının ABD için belirsizliğini koruduğunu belirten Rubio, "İran içinde kararların nasıl alındığının net olmadığını" kaydetti.

"Nükleere son ver" çağrısını yineledi

Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ı tekrar nükleer programına son vermeye, insansız hava aracı ve füze programını kısıtlamaya çağırdı.

İran'ın gelecekte nükleer enerji kapasitesine ulaşma ihtimalini tamamen dışlamayan Rubio, ancak "hızlı şekilde silahlanmalarına olanak tanıyan bir sisteme sahip olamayacaklarını" söyledi. Rubio, şunları kaydetti:

"İran'da iktidarda olan kişileri göz önünde bulundurarak, istikrara ulaşmanın en iyi yolunun, İran'ın gelecekte bu füzeleri ve insansız hava araçlarını kendi altyapısına ve sivil halkına karşı fırlatma yeteneğini ortadan kaldırmak olduğunu düşünüyorum. Bu, son 10 yıldır olduğundan daha zayıf bir İran. 5 yıl sonrasını ya da 3 yıl sonrasını düşünün; daha fazla füzeye, daha fazla insansız hava aracına sahip olduklarında komşularına ve bize neler yapmaya hazır olacaklarını hayal edin; bu tahammül edilemezdi."

Trump 2018'de, başkanlığının ilk döneminde, İran'ın nükleer programını kısıtlaması karşılığında yaptırımların hafifletilmesini öngören 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (JCPOA) çekilmişti.

Hürmüz Boğazı'nda heyecan! İran'dan 20 gemiye izin
Hürmüz Boğazı'nda heyecan! İran'dan 20 gemiye izin

Dünya

Hürmüz Boğazı'nda heyecan! İran'dan 20 gemiye izin

İran'dan Pakistan gemilerine Hürmüz vizesi: Günlük 2 gemi geçecek
İran'dan Pakistan gemilerine Hürmüz vizesi: Günlük 2 gemi geçecek

Gündem

İran'dan Pakistan gemilerine Hürmüz vizesi: Günlük 2 gemi geçecek

Pentagon'dan İran'a kara operasyonu hazırlığı iddiası: Hedef Harg Adası ve Hürmüz Boğazı
Pentagon'dan İran'a kara operasyonu hazırlığı iddiası: Hedef Harg Adası ve Hürmüz Boğazı

Gündem

Pentagon'dan İran'a kara operasyonu hazırlığı iddiası: Hedef Harg Adası ve Hürmüz Boğazı

Dünya ateş çemberinde, enerji piyasaları alev aldı: ABD İsrail zulmü Hürmüz’ü kilitledi
Dünya ateş çemberinde, enerji piyasaları alev aldı: ABD İsrail zulmü Hürmüz’ü kilitledi

Ekonomi

Dünya ateş çemberinde, enerji piyasaları alev aldı: ABD İsrail zulmü Hürmüz’ü kilitledi

Hindistan'a ait LPG tankerleri Hürmüz Boğazı'ndan geçti
Hindistan'a ait LPG tankerleri Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Dünya

Hindistan'a ait LPG tankerleri Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçirmeye başladık
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçirmeye başladık

Dünya

Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçirmeye başladık

Hürmüz’ün muhafızı Ali Rıza Tengsiri şehit oldu!
Hürmüz’ün muhafızı Ali Rıza Tengsiri şehit oldu!

Dünya

Hürmüz’ün muhafızı Ali Rıza Tengsiri şehit oldu!

