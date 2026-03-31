'Kemalistlerin cehaleti!'

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Araştırmacı-Yazar İsmail Nacar, laikçi yazar Özdemir İnce’nin Kur’an-ı Kerim ayetlerini çarpıtarak İslam’a ve Müslümanlara yönelik sergilediği tutumu sert bir dille eleştirdi.

Ayetleri Çarpıtmaya Kalktı: "Düz Dünya" İftirası

Yazar İsmail Nacar, Özdemir İnce’nin son yazısında Bakara Suresi 22. ayetini hedef alarak ortaya attığı "Kur’an dünyayı düz kabul ediyor" iddiasına tokat gibi bir cevap verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mealinden örnekler sunan Nacar, ayette geçen "yeryüzünün bir döşek kılınması" ifadesinin insanın yaşamına uygun bir nizamı temsil ettiğini vurguladı. Nacar, bu açık ifadelerden zorlama manalar çıkararak İslam'ın bilimle çeliştiğini iddia etmenin ancak "zır cahillik" ile açıklanabileceğini belirtti.

 

"İslam Tüm Peygamberlerin Ortak Adıdır"

İnce’nin "Hz. İbrahim’in Müslüman olduğu bir efsanedir" şeklindeki materyalist yaklaşımına da değinen Nacar, kavram karmaşasına son noktayı koydu. İslam kelimesinin köken itibarıyla "teslimiyet ve barış" anlamına geldiğini hatırlatan yazar, Kur’an-ı Kerim’in Al-i İmran Suresi 84. ve 85. ayetlerini delil göstererek şu ifadeleri kullandı:

"İslam, sadece Kur'an ile başlayan bir süreç değil; Allah’ın Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e (S.A.V) kadar tüm peygamberlerine gönderdiği tek hak dinin adıdır. İbrahim’in (A.S) Müslümanlığını reddetmek, vahiy gerçeğini ve peygamberlik kavramını kökten anlamamaktır."

 

Necip Fazıl’ın "Batıcı Güruh" Teşhisi Hatırlatıldı

Yazısında merhum Üstad Necip Fazıl Kısakürek ile olan bir anısına da yer veren Nacar, Türkiye’deki "Garbzede" (Batı hayranı) kesimin içine düştüğü acınası durumu özetledi. Üstad'ın fildişi kulelerinden ahkam kesen bu kesim için söylediği, "Kendi tarihine yabancı olan bu batıcı güruh, Batı uygarlığını da anlamaktan acizdir" sözlerini hatırlatan Nacar, günümüzdeki İslami uyanış karşısında bu çevrelerin "paçalarının tutuştuğunu" ifade etti.

 

"Cehaletten Yüz Çevirin"

İsmail Nacar, materyalist felsefenin dar kalıplarıyla mukaddesata saldıran bu zihniyetin muhatap alınmaya dahi değmediğini belirterek, bu tür "çürük fikirlerin" milletin sinesindeki sarsılmaz iman karşısında erimeye mahkum olduğunu vurguladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ahmet

DÜNYAYI SÖBÜLEŞTİRDİK.ELİPS ŞEKLİNDE YAPTIK AYETİ VAR.

Tug

Uyuyan birini uyandırabilirsin, uyuma numarası yapan birini uyandiramazsın
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23