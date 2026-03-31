Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi seferberlik

Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi Ernest Muçi için adeta seferberlik ilan edildi. Arnavutluk Milli Takımı’nda sakatlanan ve tedavi için Trabzon’a dönen Muçi’nin, kritik karşılaşmaya yetiştirilmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Bordo-mavili kulübün sağlık heyeti, sağ arka adalesinde sorun olan ve kas seviyesinde ödem bulunan oyuncu bir süre dinlendikten sonra kontrolünü yapacak.

Ernest Muçi, 4 Nisan'daki mücadeleye hazır hale getirilmeye çalışılacak.

Trabzonspor'da bu sezon 29 maçta süre bulan 25 yaşındaki Ernest Muçi, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.