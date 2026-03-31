  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Türk İHA'larını durdurun' mektubu! Hava sahamıza giriyorlar
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Yüksek sesle kulaklık kullanımı... Uzmana mutlaka kulak vermelisiniz artık...
IHA Giriş Tarihi:

Yüksek sesle kulaklık kullanımı... Uzmana mutlaka kulak vermelisiniz artık...

Yüksek sesle kulaklık kullanmak için uzman isimden ciddi uyarılar geldi.

#1
Foto - Yüksek sesle kulaklık kullanımı... Uzmana mutlaka kulak vermelisiniz artık...

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Dr .Öğr. Üyesi Halil İbrahim Altıner, günümüzde yüksek sesle kulaklık kullanımı ve gürültülü ortamlarda uzun süre bulunmanın işitme sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

#2
Foto - Yüksek sesle kulaklık kullanımı... Uzmana mutlaka kulak vermelisiniz artık...

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Altıner, kulak ve işitme sağlığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl Mart ayı boyunca çeşitli bilgilendirme çalışmaları yapılmakta olduğunu söyledi. Altıner, "İşitme, insan yaşamındaki en temel duyulardan biridir. İnsanların iletişim kurmasını, çevreden gelen uyarıları almasıyla tehlikelerden korunmasını, sosyal hayata katılımını ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen çok önemli bir duyudur.İşitme kaybı her yaş grubunda görülebilmekle birlikte; yaşlanma, gürültüye uzun süre maruz kalma, kulak enfeksiyonları ve bazı ilaçların kullanımı gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilmektedir.

#3
Foto - Yüksek sesle kulaklık kullanımı... Uzmana mutlaka kulak vermelisiniz artık...

Özellikle günümüzde yüksek sesle kulaklık kullanımı ve gürültülü ortamlarda uzun süre bulunmak işitme sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir" dedi.

#4
Foto - Yüksek sesle kulaklık kullanımı... Uzmana mutlaka kulak vermelisiniz artık...

Dr .Öğr. Üyesi Halil İbrahim Altıner, açıklamasının devamında, "Televizyonun sesini normalden fazla açma, konuşmaları sık tekrar ettirme, kalabalık ortamlarda konuşmaları anlamada zorlanma gibi durumlar işitme kaybının erken belirtileri olabilir.

#5
Foto - Yüksek sesle kulaklık kullanımı... Uzmana mutlaka kulak vermelisiniz artık...

Bu tür durumlarda bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmak ve gerekli işitme testlerini yaptırmak önemlidir.İşitme kaybının erken dönemde fark edilmesi büyük önem taşımaktadır. Doğru bilgi, erken teşhis ve tedavi, bireylerin yaşam kalitesini artırmada büyük bir fark oluşturabilir. Bu kapsamda ülkemizde Sağlık Bakanlığımız tarafından yıllardır başarı ile uygulanan tarama programları mevcuttur. Şikayetlerini söyleyemeyen bebeklerin erken tanı ve tedavisi için ulusal yeni doğan işitme taramalarımız var ve ayrıca okul çağındaki çocuklarımıza da işitme taramaları yapılmaktadır" dedi.

#6
Foto - Yüksek sesle kulaklık kullanımı... Uzmana mutlaka kulak vermelisiniz artık...

Altıner, son olarak, "İşitme sağlığımızı korumak için yapacağımız en temel şey yüksek ses ve gürültüden kaçınmaktır.

#7
Foto - Yüksek sesle kulaklık kullanımı... Uzmana mutlaka kulak vermelisiniz artık...

Bu gürültü sokakta, işte, okulda olabileceği gibi, kulaklıklarımızda da olabilir.

#8
Foto - Yüksek sesle kulaklık kullanımı... Uzmana mutlaka kulak vermelisiniz artık...

Kulaklık kullanırken ses seviyesine dikkat etmeliyiz. Kulak sağlığımız içinse kulaklarımızı temiz tutmalı ancak kurcalamamalıyız. Temennimiz herkesin sağlıklı olmasıdır. Ancak işitme kaybı durumunda hasta ve hastalığa bağlı olarak çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur.

#9
Foto - Yüksek sesle kulaklık kullanımı... Uzmana mutlaka kulak vermelisiniz artık...

Bu tedavi bazen ilaçlarla, bazen ameliyatla bazen de işitme cihazları ile olabilir ama günümüzde hiç duyamayan kişilerin bile biyonik kulak denilen cihazlarla tedavisi mümkündür. Bu kapsamda, kulak ve işitme sağlığı konusunda farkındalığın artırılması ve bireylerin erken dönemde gerekli önlemleri alması büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23