Ekipler dereye düşen köpek için seferber oldu
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde dereye düşerek mahsur kalan köpek, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Hatay’ın Dörtyol ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi’nde dereye düşen köpek için itfaiye ekipleri harekete geçti.
Kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla özel aparatla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı. İtfaiye ekiplerinin zorlu kurtarma operasyonuysa kameraya yansıdı.