Petrol tankerinde mermi isabeti sonrası yangın çıktı
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Basra Körfezi’nde Dubai açıklarında seyreden bir petrol tankerine mermi isabet etti. Olay sonrası gemide yangın çıkarken, mürettebatın güvende olduğu bildirildi.

Basra Körfezi'nde Dubai açıklarında bir petrol tankerine bir mermi isabet etmesi sonucu yangın çıktığı belirtildi.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütünden (UKMTO) yapılan yazılı açıklamada, Dubai açıklarında bir petrol tankerinin sancak tarafına nereden geldiği bilinmeyen bir mermi isabet ettiği ve bunun sonucunda gemide yangın çıktığı kaydedildi.

Gemideki tüm mürettebatın güvende olduğu, herhangi bir yaralanma ya da çevresel etki bildirimi yapılmadığı aktarıldı.

Açıklamada, olayla ilgili herhangi bir tarafa suçlama yöneltilmezken, bölgeden geçen tüm gemilere son derece dikkatli olma ve şüpheli veya olağandışı herhangi bir faaliyeti derhal bildirme çağrısı yapıldı.

Son zamanlarda Hürmüz Boğazı ve çevresinde petrol tankerlerine yönelik benzer saldırılar meydana geliyor.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken, Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı. İran donanması, Boğaz'dan geçmeye çalışan bazı gemileri füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla vurmuştu.

Osmaniye'de faciadan dönüldü! Mazot yüklü tanker otoyolda alev alev yandı!
Osmaniye'de faciadan dönüldü! Mazot yüklü tanker otoyolda alev alev yandı!

Yerel

Osmaniye'de faciadan dönüldü! Mazot yüklü tanker otoyolda alev alev yandı!

Akdeniz'in ortasında patlayan o tanker için flaş karar! Dev operasyonla uluslararası sulara çekildi!
Akdeniz'in ortasında patlayan o tanker için flaş karar! Dev operasyonla uluslararası sulara çekildi!

Gündem

Akdeniz'in ortasında patlayan o tanker için flaş karar! Dev operasyonla uluslararası sulara çekildi!

Karadeniz'de Türk tankerine sinsi saldırı: 27 mürettebat dehşeti yaşadı!
Karadeniz'de Türk tankerine sinsi saldırı: 27 mürettebat dehşeti yaşadı!

Gündem

Karadeniz'de Türk tankerine sinsi saldırı: 27 mürettebat dehşeti yaşadı!

Körfez'de tanker trafiği durdu: 350'den fazla gemi İran'dan onay bekliyor
Körfez'de tanker trafiği durdu: 350'den fazla gemi İran'dan onay bekliyor

Dünya

Körfez'de tanker trafiği durdu: 350'den fazla gemi İran'dan onay bekliyor

Hindistan'a ait LPG tankerleri Hürmüz Boğazı'ndan geçti
Hindistan'a ait LPG tankerleri Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Dünya

Hindistan'a ait LPG tankerleri Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Trump ile Putin karşı karşıya! Rus tankeri ABD ambargosunu deldi
Trump ile Putin karşı karşıya! Rus tankeri ABD ambargosunu deldi

Dünya

Trump ile Putin karşı karşıya! Rus tankeri ABD ambargosunu deldi

İstanbul Boğazı’na yaklaşırken vurulan tanker havadan görüntülendi
İstanbul Boğazı’na yaklaşırken vurulan tanker havadan görüntülendi

Aktüel

İstanbul Boğazı’na yaklaşırken vurulan tanker havadan görüntülendi

Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"
Dünya

Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"

ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'dan yapılan açıklamada "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımız saldırıya uğradı" denildi...
Futbol dünyası şokta! Ünlü futbolcu İsrail Ordusu'na katılıp Lübnan'ı işgal etti!
Spor

Futbol dünyası şokta! Ünlü futbolcu İsrail Ordusu'na katılıp Lübnan'ı işgal etti!

İsrail Premier Ligi'nde oynayan Menashe Zalka'nın, Lübnan'daki askeri operasyonda silahla görüntülenmesi futbol dünyasında büyük tepkilere y..
CHP’li belediye başkanları arasında sevgili değişimi! Barış Yarkadaş’tan zehir zemberek açıklamalar: CHP ahlaki üstünlüğünü kaybetti
Gündem

CHP’li belediye başkanları arasında sevgili değişimi! Barış Yarkadaş’tan zehir zemberek açıklamalar: CHP ahlaki üstünlüğünü kaybetti

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın merkezinde olduğu yolsuzluk ve seks skandalı iddiaları, parti içinden yükselen en sert eleştiril..
