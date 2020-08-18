  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mehmet Ali Şahin'le ilgili dikkat çeken öneri
Gündem

Mehmet Ali Şahin'le ilgili dikkat çeken öneri

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığının Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin'e yakışacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:52:00 -
Mehmet Ali Şahin'le ilgili dikkat çeken öneri

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin ile ilgili dikkat çeken bir öneride bulunuldu.

Kasım ayında yapılacak Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Kurulu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, önemli ifadeler kullandı.

"2003 yılında dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in önderliğinde yapılan girişimler sonunda KARDEMİR'in borçlarının yapılandırılması faizlerin silinmesi sağlanmıştır." diyen Altınöz'ün önerisi dikkat çekti.

"Mehmet Ali Şahin'e yakışır"

AK Parti Karabük İl Başkanı, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin'e yakışacağını söyledi.

Şahin'in KARDEMİR'e ve Karabük'e her zaman büyük katkı sağladığını ifade eden Altınöz, yapılan yatırımların yönlendirilmesinde ve radikal kararların alınmasında Mehmet Ali Şahin'in önemli etken olacağını vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşgalden bir farkı yok! 'Bu açık bir savaş ilanıdır'
Gündem

İşgalden bir farkı yok! 'Bu açık bir savaş ilanıdır'

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ortaya çıkan skandal sözlerini değerlendiren gazeteci Faruk Aktaş..
Meteoroloji o illeri uyardı! Sağanak ve gök gürültülü sağanak geliyor
Yaşam

Meteoroloji o illeri uyardı! Sağanak ve gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü ..
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'tan olay sözler: Bu olursa Yunan donanması yok olur
Gündem

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'tan olay sözler: Bu olursa Yunan donanması yok olur

Emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk, Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışma çıkması halinde Yunan donanmasının yok olacağını söyledi...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı