Mehmet Ali Şahin'le ilgili dikkat çeken öneri

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin ile ilgili dikkat çeken bir öneride bulunuldu.

Kasım ayında yapılacak Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Kurulu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, önemli ifadeler kullandı.

"2003 yılında dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in önderliğinde yapılan girişimler sonunda KARDEMİR'in borçlarının yapılandırılması faizlerin silinmesi sağlanmıştır." diyen Altınöz'ün önerisi dikkat çekti.

"Mehmet Ali Şahin'e yakışır"

AK Parti Karabük İl Başkanı, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin'e yakışacağını söyledi.

Şahin'in KARDEMİR'e ve Karabük'e her zaman büyük katkı sağladığını ifade eden Altınöz, yapılan yatırımların yönlendirilmesinde ve radikal kararların alınmasında Mehmet Ali Şahin'in önemli etken olacağını vurguladı.