Mehmet Ali Şahin Temel Karamollaoğlu'nu topa tuttu!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuştu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkabilmek için “okyanus ötesi ve her türlü karanlık güçlerle iş birliği yaptığını” söyleyen Şahin, en çok Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Erdoğan'ın karşısında olmasına üzüldüğünü dile getirdi.

“Temel Bey, Allah aşkına neden Tayyip Erdoğan'a karşısın?” diye soran Şahin, şöyle devam etti:

Çok yanlışlar yaptı. Ya siz 'PKK'nın, HDP'nin, FETÖ'nün, Amerika'nın adayıyım' dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerseniz bu millet size prim vermez. Milli Görüşçüler de vermez, vermemelidir. Bu 7'li masa bir projedir. Maalesef okyanus ötesi bir projedir.