Mehmet Ali Özkan kimdir nerelidir? CHP Bahçelievler belediye başkan adayı Mehmet Ali Özkan CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İstanbul Bahçelievler belediye başkan adayı Mehmet Ali Özkan oldu. Mehmet Ali Özkan CHP İstanbul Bahçelievler belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mehmet Ali Özkan'ın kim olduğu ve hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. Peki, Mehmet Ali Özkan kimdir? Mehmet Ali Özkan kaç yaşında? Mehmet Ali Özkan nereli? Mehmet Ali Özkan hangi görevlerde bulundu?

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İstanbul Bahçelievler belediye başkan adayı Mehmet Ali Özkan oldu. Mehmet Ali Özkan CHP İstanbul Bahçelievler belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mehmet Ali Özkan'ın kim olduğu ve hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. Peki, Mehmet Ali Özkan kimdir? Mehmet Ali Özkan kaç yaşında? Mehmet Ali Özkan nereli? Mehmet Ali Özkan hangi görevlerde bulundu? Mehmet Ali Özkan kimdir? 16 Mart 1969 Cide Kastamonu doğumludur.1990 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanlığı, Yenibosna Bölge Temsilciliği, Denetçi Eczacılık görevlerinde bulunmuştur. İstanbul Eczacıları Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi üyesidir. Kastamonulular Dayanışma Derneği Bahçelievler Şube Başkanlığı, Cide Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Kastamonu Dernekler Federasyonu 3. Bölgeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bahçelievler Şubesi üyesidir. Bosna Basket Spor Kulübü, Patika Spor Kulübü, Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü üyesidir. 2009-2014 yılları arası ve 2014‘ ten bu güne Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde CHP Bahçelievler Belediye Başkan Aday Adayı olarak çalışmalar yürütmüştür.29 KASIM 2015-25 MART 2018 tarihleri arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görev yapmıştır. 1995 yılından bugüne Bahçelievler İlçesi Yenibosna Zafer Mahallesi'nde serbest eczacılık yapmaktadır. Meslektaşı, Eczacı Dilek Özkan ile evlidir ve bir erkek bir kız çocuk babasıdır.

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