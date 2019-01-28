0553 313 94 23

Mehmet Ali Özkan kimdir nerelidir? CHP Bahçelievler belediye başkan adayı Mehmet Ali Özkan

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İstanbul Bahçelievler belediye başkan adayı Mehmet Ali Özkan oldu. Mehmet Ali Özkan CHP İstanbul Bahçelievler belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mehmet Ali Özkan'ın kim olduğu ve hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. Peki, Mehmet Ali Özkan kimdir? Mehmet Ali Özkan kaç yaşında? Mehmet Ali Özkan nereli? Mehmet Ali Özkan hangi görevlerde bulundu?

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:09
Mehmet Ali Özkan kimdir nerelidir? CHP Bahçelievler belediye başkan adayı Mehmet Ali Özkan

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İstanbul Bahçelievler belediye başkan adayı Mehmet Ali Özkan oldu. Mehmet Ali Özkan CHP İstanbul Bahçelievler belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mehmet Ali Özkan'ın kim olduğu ve hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. Peki, Mehmet Ali Özkan kimdir? Mehmet Ali Özkan kaç yaşında? Mehmet Ali Özkan nereli? Mehmet Ali Özkan hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Ali Özkan kimdir?

16 Mart 1969 Cide Kastamonu doğumludur.1990 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olmuştur.

İstanbul Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanlığı, Yenibosna Bölge Temsilciliği, Denetçi Eczacılık görevlerinde bulunmuştur. İstanbul Eczacıları Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi üyesidir.

Kastamonulular Dayanışma Derneği Bahçelievler Şube Başkanlığı, Cide Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Kastamonu Dernekler Federasyonu 3. Bölgeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bahçelievler Şubesi üyesidir.

Bosna Basket Spor Kulübü, Patika Spor Kulübü, Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü üyesidir.

 2009-2014 yılları arası ve 2014‘ ten bu güne Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde CHP Bahçelievler Belediye Başkan Aday Adayı olarak çalışmalar yürütmüştür.29 KASIM 2015-25 MART 2018 tarihleri arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görev yapmıştır. 1995 yılından bugüne Bahçelievler İlçesi Yenibosna Zafer Mahallesi'nde serbest eczacılık yapmaktadır. Meslektaşı, Eczacı Dilek Özkan ile evlidir ve bir erkek bir kız çocuk babasıdır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 10:09
  1. Kastamonu
  2. İstanbul
  3. Mehmet Ali Özkan
  4. Mehmet Ali Özkan kimdir
  5. Mehmet Ali Özkan Bahçelievler
  6. Mehmet Ali Özkan kaç yaşında
  7. Mehmet Ali Özkan nereli
  8. Mehmet Ali Özkan biyografi
  9. Mehmet Ali Özkan özgeçmiş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bülent Kerimoğlu kimdir nerelidir? CHP Bakırköy belediye başkan adayı Bülent Kerimoğlu
    1. Bülent Kerimoğlu kimdir nerelidir? CHP..
    2. CHP İstanbul ilçe belediye başkan..
    3. "Konutta 15 yılın en büyük fırsatıyla..
    4. Büyük Birlik Partisi (BBP) belediye..
    5. Cedi'den Cavaliers'a 17 sayılık katkı
    6. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi,..
    7. Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli
    8. Maduro'dan askerlere talimat!
    9. Harp ve vazife malullerine ek ödeme 1..
    10. Akıllı teknoloji geliştiren KOBİ’lere..
    11. TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı
    12. Son dakika harp ve vazife malulüne ek..
    13. Mehmet Ali Özkan kimdir nerelidir? CHP..
    14. Gram altın 220 lira seviyelerinde
    15. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    16. Turan Hançerli kimdir? CHP Avcılar..
    17. Ferat Üngür kimdir nerelidir? Ferat..
    18. Borsa, haftaya yatay başladı
    19. İlk adım hallerde atılacak, zabıtalar..
    20. Piyasa güne artı rezervle başladı
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    ABD'nin oyununa gelen Venezuela ataşesi karar değiştirdi!
    ABD'nin oyununa gelen Venezuela ataşesi karar değiştirdi!
    Sapkın proje yine sahnede
    Sapkın proje yine sahnede