Mehmet Ali Önel MOSSAD operasyonunun perde arkasını Akit TV'de değerlendirdi!

Muhammet Binici’nin moderatörlüğündeki “Gece Ajansı” programına konuk olan Önel, MOSSAD’ın operasyonlarının perde arkası, İran’daki katliamın detayları ve skandal finansçı Jeffrey Epstein olayındaki pedofoli skandalıyla ilgili iddiaları ele aldı.

Mehmet Ali Önel'in değerlendirdiği konu başlıkları şöyle:

MOSSAD Operasyonları ve Perde Arkası

Mehmet Ali Önel programda gizemli istihbarat operasyonları ve bu operasyonların dünya genelindeki etkilerini değerlendirdi.

Jeffrey Epstein'in pedofili skandalı!

Amerikalı finansçı ve pedofili suçlusu Jeffrey Epstein’in hayatı ve ölümü, Önel tarafından detaylı bir şekilde ele alındı. Hapiste intihar edilmesi ve bu olayın ardındaki muamma üzerinde duran Önel, çarpıcı bilgiler paylaştı.

Türk Futbolundaki Kriz ve İç/Dış Dinamikler

Mehmet Ali Önel, Türk futbolundaki son krizleri, Tuzla Harp Okulu’ndaki Teğmen olayını, hakemlerin maruz kaldığı saldırıları ve süper kupa krizini masaya yatırdı. Bu olayların arkasındaki sebepleri anlattı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başıboş Köpek Terörü ve Çözüm Arayışları

Önel başıboş köpek sorununun çözümü noktasında da dikkat çeken önerilerde bulundu.

MOSSAD Operasyonları: İstihbaratın Derin Dünyasına Yolculuk

Gazeteci Mehmet Ali Önel MOSSAD’a yönelik gizemli operasyonlara da ışık tuttu.