Mehmet Ali Bulut’tan gündeme oturan sözler: Cinleri kullanıyorlar

Gazeteci, yazar Mehmet Ali Bulut, üç harflilerle ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nehrişifa kanalına konuşan Bulut, "Bundan 15 sene önce cinler bir pil gibi kullanabilirsiniz, dediğimde güldüler. Ama bu bir realitedir. İnsanoğlu bunları kullanarak bilgi kullanabilir. Cinlerin insanlar tarafından kullanabilme durumları var. İstihbarat kurumları da kullanıyor. Kilometrelerce uzaklıktaki bilgiyi size getirebilirler. Onların manevi bariyerleri vardır. Türk İstihbaratı yavaş yavaş kullamaya başlayacaktır. Rusya, İsrail ve Amerika kullanıyor. Cin kullanılabilir" ifadelerini kullandı.