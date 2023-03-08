Mehmet Ali Ağca uzun süre sonra görüntülendi

1981 yılında Papa 2. Ioannes Paulus'a suikast girişimi ve gazeteci Abdi İpekçi suikastlarıyla bilinen Mehmet Ali Ağca, uzun bir süre sonra görüntülendi.

Papa ve Abdi İpekçi suikastları ile tanınan Mehmet Ali Ağca uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi. Bir evin içerisinde kaydedilen görüntülerde Ağca'nın çevresinde onlarca kişi olduğu görüldü.

Odadaki görüntü dikkat çekti

Ağca'nın konuşma yaptığı bir anda çekilen görüntülerde odanın içerisinde 3 farklı grubun olması dikkat çekti. Ağca'nın olduğu ilk grubun sohbet ettiği, ikinci grubun hemen yanlarında sessizce oturdukları, üçüncü grubun ise ayakta beklediği görülüyor. Ağca'nın sürekli giydiği mavi kazağı artık kullanmadığı görülürken, fiziki olarak da çok fazla değişmediği görüldü.



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