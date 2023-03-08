Mehmet Ali Ağca uzun süre sonra görüntülendi
1981 yılında gerçekleştirdiği Papa 2. Ioannes Paulus ve Abdi İpekçi suikastlarıyla adını duyuran Mehmet Ali Ağca, uzun bir aradan sonra görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde Ağca'nın çevresinde onlarca kişi olduğu görüldü ve odadaki gruplar dikkat çekti. Ağca'nın konuşma yaptığı sırada ilk grup sohbet ederken, ikinci grup sessizce yanlarında oturdu ve üçüncü grup ise ayakta bekledi. Ağca'nın artık mavi kazağı giymediği ve fiziksel olarak pek değişmediği de görüntülerde ortaya çıktı.
1981 yılında Papa 2. Ioannes Paulus'a suikast girişimi ve gazeteci Abdi İpekçi suikastlarıyla bilinen Mehmet Ali Ağca, uzun bir süre sonra görüntülendi.
Papa ve Abdi İpekçi suikastları ile tanınan Mehmet Ali Ağca uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi. Bir evin içerisinde kaydedilen görüntülerde Ağca'nın çevresinde onlarca kişi olduğu görüldü.
Odadaki görüntü dikkat çekti
Ağca'nın konuşma yaptığı bir anda çekilen görüntülerde odanın içerisinde 3 farklı grubun olması dikkat çekti. Ağca'nın olduğu ilk grubun sohbet ettiği, ikinci grubun hemen yanlarında sessizce oturdukları, üçüncü grubun ise ayakta beklediği görülüyor. Ağca'nın sürekli giydiği mavi kazağı artık kullanmadığı görülürken, fiziki olarak da çok fazla değişmediği görüldü.
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