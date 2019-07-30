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Mehmet Akıncı: Antep fıstığında rekolte düşecek

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı, "Bu yıl periyodisiteye bağlı olarak üretimde bir düşüş bekleniyor fakat gelecek yıllar için rekolte artışlarından umutluyuz." dedi.

30 Temmuz 2019 Salı 17:00
Mehmet Akıncı: Antep fıstığında rekolte düşecek

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, bu yıl periyodisiteye (meyve tür ve çeşitlerinin bir yıl meyve verip, ertesi yıl vermemesi ya da çok az vermesi) bağlı Antep fıstığı üretiminde bir düşüş beklendiğini ancak gelecek yıllar için rekolte artışlarından umutlu olduklarını bildirdi.

GTB'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'in en önemli tarım ürünlerinin başında gelen ve son yıllarda endüstriyel bir ürün haline dönüşen Antep fıstığında yılın ilk hasadı yapıldı. Karkamış ilçesine bağlı Yeşerti köyünde çiftçi İsmail Danabaş tarafından 30 dönümlük bahçede yetiştirilen ürün, 2019 yılının ilk mahsul Antep fıstığı olarak kayıtlara geçti.

Normal hasat mevsiminden yaklaşık bir ay önce olgunlaşarak, doğal kırmızı rengine ve tadına kavuşan sezonun ilk Antep fıstığı için GTB'de ödül töreni düzenlendi.

"Şehrimizin ismini taşıyan Antep fıstığı bizim göz bebeğimiz"

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen ve Mustafa Kara, Meclis Üyesi Ahmet Ulu ve Genel Sekreter Özgür Bayram'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende çiftçi İsmail Danabaş, yılın ilk Antep fıstığı üreticisi olarak tam Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

Üreticiyi tebrik eden GTB Başkanı Akıncı, bol kazançlı ve bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

Akıncı, yılın ilk Antep fıstığının borsaya gelmesinin aynı zamanda yeni hasat sezonuna ilk adımların atıldığı anlamına geldiğini belirterek, "Şehrimizin ismini taşıyan Antep fıstığı bizim göz bebeğimiz. Bu nedenle çiftçimizin hasat sevincine ortak olmak, mutluluklarını paylaşmak amacıyla ata yadigarı ürünümüzü bahçesinde ilk yetiştiren üreticimizi tam altınla ödüllendiriyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:00
  1. Gaziantep
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