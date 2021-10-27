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Biyografi Mehmet Akif Üstündağ kimdir? Mehmet Akif Üstündağ nereli kaç yaşında?
Biyografi

Mehmet Akif Üstündağ kimdir? Mehmet Akif Üstündağ nereli kaç yaşında?

Türkiye Voleybol Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'na tek aday giren Mehmet Akif Üstündağ, yeniden başlığa getirildi. Peki Mehmet Akif Üstündağ kimdir? Mehmet Akif Üstündağ nereli kaç yaşında? Mehmet Akif Üstündağ hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-10-27 09:33:00 - 2021-10-27 09:34:23
Mehmet Akif Üstündağ kimdir? Mehmet Akif Üstündağ nereli kaç yaşında?

Mehmet Akif Üstündağ yeniden Voleybol Federasyonu Başkanlığı'na seçildi. Yapılan seçimde kullanılan 164 oyun 159'unu alarak yeniden başkan seçilen Üstündağ başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulunda yer alan isimler Alper Sedat Aslandaş, Ahmet Göksu, Selahattin Süleymanoğlu, Bahar Mert, Ayşe Nihan Salkaya, Suat Baylan, Mustafa Alpaslan, Metin Mengüç, Ersin Yılmaz, Ergün Güler, Yavuz Ölken, Kazım Şahin Gürkan, Bülend Atalar, Ali Osman Özdemir oldu. Peki Mehmet Akif Üstündağ kimdir? Mehmet Akif Üstündağ nereli kaç yaşında?

Mehmet Akif Üstündağ kimdir? 

Mehmet Akif Üstündağ, 4 Şubat 1963 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Voleybol'u Köy Hizmetleri, Petrol Ofisi, Muhafızgücü ve Galatasaray’da icra ettikten sonra antrenörlüğe başladı. Bir dönem TFF'de yöneticilik de yapan Üstündağ, 2016 yılında Voleybol Federasyonu'nun 16. başkanı seçilerek görevini icra etmeye başlamıştır. 

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