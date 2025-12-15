Mehmet Akif Ersoy'un babası kim? Nadir Ersoy kim, hangi dizilerde oynadı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaşanan gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un babası Nadir Ersoy’un açıklamaları gündemin merkezine oturdu. Bu açıklamanın ardından “Mehmet Akif Ersoy’un babası kim?” ve “Nadir Ersoy kimdir?” soruları kamuoyunda en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Mehmet Akif Ersoy soruşturması

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklandı. Savcılığın tutuklama talebinde, şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanımına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu temin ettikleri ve bu ilişkiler üzerinden maddi ve sektörel menfaat elde edildiği iddialarına yer verildi.

Mehmet Akif Ersoy ise savcılık ifadesinde hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti. İfadesinde hayatında hiç uyuşturucu madde kullanmadığını belirten Ersoy, yöneltilen suçlamaları “çirkin” olarak nitelendirdi.

Babası Nadir Ersoy’dan dikkat çeken açıklama

“Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un ardından babası Nadir Ersoy videolu bir açıklama yaptı. Filistin eylemine katıldıktan sonra konuşan Ersoy, oğlunun suçsuzluğunun ortaya çıkacağını savundu.

Açıklamasında, “Benim oğlum o girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak Allah’ın izniyle” ifadelerini kullanan Nadir Ersoy, gündemin başka konularla saptırılmaması gerektiğini belirtti. Hem kendisi hem de oğlu için “İslam’a ve Filistin davasına kurban olalım” sözlerini dile getirdi.

Nadir Ersoy kimdir?

Son dönemde adı sıkça gündeme gelen Nadir Ersoy, Türk dizi ve film dünyasında çeşitli yapımlarda yer alan bir oyuncu olarak biliniyor. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan Ersoy, zamanla televizyon dizileri ve TV filmleriyle ekranlarda yer aldı. Farklı türlerdeki projelerde rol almasıyla tanınan Ersoy, özellikle dram ve tarihi yapımlardaki performanslarıyla öne çıktı.

Nadir Ersoy hangi dizilerde oynadı?

Nadir Ersoy’un oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve televizyon filmi bulunuyor. Son olarak 2025 yapımı Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi adlı tarihi dizide Agah Efendi karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Bunun yanı sıra Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu adlı mini dizide rol aldı.

Ersoy’un yer aldığı yapımlar arasında Kuruluş Osman, Hicran ve Kadere Karşı gibi diziler de bulunuyor. Daha önceki yıllarda ise Kardeşlik Adası, Öfke, Baba Dostu ve Rüya Peşinde: Takkeci Baba adlı TV filmlerinde rol aldı.