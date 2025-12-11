Mehmet Akif Ersoy kimdir? Evli mi, eşi kim? Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltıyla gündeme oturdu

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı ve tutuklandı. İddialar sonrası Mehmet Akif Ersoy evli mi diyerek merak edildi. Mehmet Akif Ersoy gözaltıyla gündeme oturdu.

MEHMET AKİF ERSOY TUTUKLANMA NEDENİ

Savcılık tarafından yapılan suçlamalarda uyuşturu dışında 'İkiden fazla kişiyle birlikte cinsel ilişki yaşadıkları' ve 'Çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladıkları' yer aldı.

MEHMET AKİF ERSOY KAÇ YAŞINDA?

1985 doğumlu olan Mehmet Akif Ersoy, 2025 itibarıyla 40 yaşında. Gazetecilik kariyerine 2009’da başlayan Ersoy, uzun yıllar dış haber muhabirliği, savaş muhabirliği ve sunuculuk yaptı. Haber merkezlerinde güçlü duruşu ve sahadaki çalışmalarıyla tanınıyordu.

MEHMET AKİF ERSOY EVLİ Mİ?

Mehmet Akif Ersoy, 2022 yılında spiker Pınar Erbaş ile dünyaevine girdi. Ancak çift 29 Temmuz'da jet hızıyla boşandığı iddialarıyla gündeme geldi. Tutuklama haberinin ardından Ersoy’un özel hayatı da yeniden gündemin merkezine oturdu.