Mehmet Akif Ersoy itiraf etti mi? İtirafçı olmak istedi mi? Mehmet Akif Ersoy ek ifade verdi

Mehmet Akif Ersoy’un verdiği ifade ortaya çıktı. Mehmet Akif Ersoy, soruşturma savcısına yaklaşık 3 saat verdiği ifadesinde uyuşturucu kullandığını ve evdeki partide yaşanan ilişkileri anlattı. Adli Tıp raporuyla uyuşturucu kullandığı bilenen Ersoy, soruşturmada bilinmeyen yeni bilgi vermediği için tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında bugün yeniden ifade verdi. Ersoy, ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği belirtilirken; Ersoy'un "Bugün gazeteci Akif, insan olan Akif'ten, insan kardeşlerinden, toplumdan, yaratıcısından yaptıkları nedeniyle büyük bir pişmanlık duymakta ve çok büyük özür dilemektedir" dediği kaydedildi.

İTİRAFÇI OLMAK İÇİN DİLEKÇE VERDİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Ersoy avukatı Hüseyin Kaya aracılığıyla etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti. 11 Aralık'ta "uyuşturucu kullanımı" ve "cinsel ilişkiden menfaat sağlama" iddiasıyla tutuklanan Ersoy, 19 gün sonra yeniden Çağlayan Adliyesine getirildi. Ersoy, yaklaşık 3 saat soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdi.

"UYUŞTURUCU KULLANDIM"

Mehmet Akif Ersoy ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Kiraladığı evde yapılan uyuşturucu partileri ve birlikteliklerle ilgili bilgiler de veren Ersoy, etkin pişmanlık yasası kapsamında tahliyesini talep etti.

İTİRAFLARINDA YENİ BİLGİ VERMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmede, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullandığına dair bilgi Adli Tıp Kurumu tarafından alınan raporla sabit olduğu, kiraladığı evde yapılan partilerde bilindiği için verdiği ifadenin soruşturmaya katkı sağlamadığı belirtildi. Ersoy, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine yeniden gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu çok sayıda isim 9 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

Saç ve kan örneklerinden uyuşturucu testi 'pozitif' çıkan Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddelerine rastlanmıştı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ersoy'a Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testin 15 Aralık'ta pozitif çıktığı açıklandı. Mehmet Akif Ersoy'un saçında "kokain ve metabolitleri" tespit edildiği kaydedildi.