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Mehmet Ağar'dan 'yeni parti' çıkışı! "Böyle bir teşebbüste..."

Eski bakan Mehmet Ağar, yeni parti kuracağı iddia edilen isimlerin, şimdiye kadar geldikleri makamlara Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde eriştiklerini hatırlattı. Ağar, "Onların sağduyu içerisinde böyle bir teşebbüste bulunacaklarına şahsen ihtimal vermiyorum." dedi.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:07

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, katıldığı bir televizyon programında Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül gibi eski AK Partili isimlerin yeni parti kurulacağı iddialarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Böyle bir ihtimal görmediğini belirten Ağar, "Bahse konu kişilerin bu konuda çıkış yapmaları için hiçbir meşru mazeret yok ellerinde. Sonuç olarak onların geldiği her makamın altında yatan emek, ter, gayret Tayyip Erdoğan’a ait. Sırtında omuzlarında taşıyarak makamlar ikram etti insanlara. Siyasette bir yere gelme şansı oldu" dedi.

"Liderlik kaabiliyetleri olsa zaten onlar olurdu, Erdoğan değil"

Siyasette yer edinebilmek için liderlik vasfı olması gerektiğinin altını çizen Mehmet Ağar, "Siyasette bir yere gelmek herkesin kendi bilek gücü ile olur. Onlar da Tayyip Bey gibi bir mücadelenin içerisinde Allah vergisi olması gereken liderlik kabiliyetleri olsa onlar olurdu, Tayyip Bey olamazdı" ifadelerini kullandı.

"Teşebbüste bulunacaklarına şahsen ihtimal vermiyorum"

Bu tür tavırlara karşı milletin gönlünün kapalı olduğuna değinen Ağar," Millet geçmişte her türlü imkanların çok emek ve gayret sarf etmeden önlerine serilmiş olan insanların kendilerine o makamları verene karşı bir hareketini asla tasvip etmez. Buna da evet demez. Ben de onların sağduyu içerisinde böyle bir teşebbüste bulunacaklarına şahsen ihtimal vermiyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:07
  1. Mehmet Ağar
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. yeni parti
  4. AK Parti

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