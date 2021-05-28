Mehmet Ağar Yalıkavak Marina yönetiminden istifa etti mi son dakika?
Son dakik haberine göre, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, yayınladığı videolarda eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın yönetiminde bulunduğu Yalıkavak Marina üzerinden bir takım iddialarda bulunuyordu. Peki Mehmet Ağar Yalıkavak Marina yönetiminden istifa etti mi?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çağrıda bulunduğu Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar’ın Yalıkavak Marina'nın yönetiminden istifa etmesini istemişti. Bakan Soylu, Ağar’ın bir marinada görev almasının doğru olmadığını aktararak, “Bir kardeşi olarak söylüyorum, ben olsam ayrılırdım” demişti .