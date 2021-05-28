  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Somali'de bombalı saldırı! 3 ölü
Erdoğan'dan dikkat çeken Taksim Camisi paylaşımı
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim için açıklaması
Taksim Camii'nde tarihi anlar
Gündem Mehmet Ağar Yalıkavak Marina yönetiminden istifa etti mi son dakika?
Gündem

Mehmet Ağar Yalıkavak Marina yönetiminden istifa etti mi son dakika?

Son dakik haberine göre, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, yayınladığı videolarda eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın yönetiminde bulunduğu Yalıkavak Marina üzerinden bir takım iddialarda bulunuyordu. Peki Mehmet Ağar Yalıkavak Marina yönetiminden istifa etti mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-28 14:52:00 - 2021-05-28 14:53:28
Mehmet Ağar Yalıkavak Marina yönetiminden istifa etti mi son dakika?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çağrıda bulunduğu Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar’ın Yalıkavak Marina'nın yönetiminden istifa etmesini istemişti. Bakan Soylu, Ağar’ın bir marinada görev almasının doğru olmadığını aktararak, “Bir kardeşi olarak söylüyorum, ben olsam ayrılırdım” demişti .

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı!
Gündem

Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı!

Radyo programcısı Adem Metan'a konuşan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için muhalefetin söyleyemediği söz..
Yunan basını Çavuşoğlu'nun tarihi ayarının acısını unutamamış!
Siyaset

Yunan basını Çavuşoğlu'nun tarihi ayarının acısını unutamamış!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a verdiği tarihi ayarın acısını atlatamayan Yunan basını, kr..
Korkut Eken Sedat Peker'in iddiasını kabul etti ama...
Gündem

Korkut Eken Sedat Peker'in iddiasını kabul etti ama...

KKTC’deki Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddialarda adı geçen emekli yarbay Korkut Eken, açıklama yaparak o dönem terörle mücadele göreviyle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay