Mehmed Göktaş'tan çok konuşulacak yazı! Enes Kara bir katil

Mehmed Göktaş Hoca, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara'nın intiharıyla ilgili çok konuşulacak bir yazıya imza attı. "Ey İslami kesim, korkmayın, söyleyin yahu, o bir katildir, kendi canına kıyan bir katil! Niçin susuyorsunuz, niçin sözü dolaştırıp duruyorsunuz, öyle değil mi, var mı bunun ötesi? Katil, katildir, ister başkasının canına kıymış olsun ister kendi canına" diyen Göktaş, Doğruhaber'deki yazısında, Türkiye'nin gündemine oturan intiharla ilgili bakın hangi ezber bozan ifadeleri kullandı...

"Varlık sebepleri İslam’la savaşmak olan ve böylesi fırsatları değerlendirmek için pusuda bekleyen azgın sürü Enes Kara isimli tıp öğrencisinin intiharı vesilesiyle salyalarını salarak orta yere fırlayıverdiler, saldırı hâlâ devam ediyor, bilmem ne kadar daha sürer bu azgınlıkları.

İşin acı yönü, İslami kesimde itibarı sıfırlanan bir takım beyefendiler de söz konusu kuduzlar korosuna katılarak kendilerine oralardan itibar devşirme yarışına katılmış durumdular.

Koparılan vaveylaya bakacak olursanız Allah (cc) intihar eden şu Enes Kara’yı cennetinin başköşesine koydu, başta ailesi ve öğrenci çalışması yapan ne kadar vakıf, dernek ve cemaat varsa hepsinin cehennemdeki yerlerini hazırlamış bekliyor.

Ey İslami kesim, korkmayın, söyleyin yahu, o bir katildir, kendi canına kıyan bir katil! Niçin susuyorsunuz, niçin sözü dolaştırıp duruyorsunuz, öyle değil mi, var mı bunun ötesi? Katil, katildir, ister başkasının canına kıymış olsun ister kendi canına.

“Amma efendim…”

Bırakın şu ammayı, lâkini fakatı, katildir vesselam!

Tamam, biz kimsenin cehenneme girmesine sevinmeyiz, zaten bunun için yazımıza “Allah affetsin” diye başlık attık.

Allah için birazcık insaflı olun, intihar eden birisinden dolayı koskoca bir İslami camia hücum altında, bunun hesabı Allah’a nasıl verilecek?

İslam’a ve Müslümanlara hücum ederken çoğu zaman bilimsel takılanlara sesleniyoruz; “İntihar edenlerin kimlik problemleri” ile ilgili tıp dünyasında yayınlanmış sayısız makale ve araştırma bir tıklama ile hemen elinizin altında, zahmet edip bir bakın, bu kişilerdeki şahsiyet bozukluklarını bir görün de başkalarına hücumdan vazgeçin.

Biliyorum, böylelerini katillikten kurtarmak için hemen hafifletici sebepler bulup sıralayacaksınız.

Peki, ya katilliğini daha da katmerleştirecek gerçekler varsa? Buyurun, madde madde sıralayalım;

Birincisi; bu bir katilliktir, cinayettir, hiçbir sebep bunu hafifletemez, meşru kılamaz.

İkincisi; Kendisi canına kıyarken geride bıraktığı babasını, annesini, kardeşlerini normal bir ölümün ötesinde acılar içinde bırakmak suretiyle onlardan intikam alırcasına çekip gitmek ne demektir?

Üçüncüsü; Söz konusu aile fertlerinin kendi yaşadıkları üzüntü yetmiyormuş gibi oluşturulan bu vicdansız kamuoyunun hücumlarına bırakarak gitmek ne demek?

Dördüncüsü; Bu şekilde geriye bir takım dokümanlar bırakarak gitmek suretiyle medyada gündem oluşturmak bir takım gençlere bu kötü yolu açmak değil midir? Bugün toplumda öne çıkmak, isim yapmak isteyen, kendisinden bahsedilmesi için yanıp tutuşan gençlere bu yolu göstermek değil midir?

Beşincisi; Senin bu intiharından dolayı bu ülkede ne kadar müptezel varsa, ne kadar putperest varsa, ne kadar azgın ve cinsi sapkın varsa şu anda Aziz İslam’a çemkiriyorsa…"