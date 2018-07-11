"Mehdiyim" diyen Adnan Oktar'ın tüm mallarına el konuldu!

Sabah saatlerinde 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda başta Adnan Oktar olmak üzere 235 kişi gözaltına alındı. Operasyon Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 TV'ye de sıçradı. A9 TV'nin yayını kesildi. Son dakika gelişmesine göre, Adnan Oktar'ın tüm mal varlığına el konuldu. Şirketlerine ise kayyum atandı.

Adnan Oktar katıldığı bir televizyon programında kendini Mehdi olduğunu iddia etmişti. Sahte MehdiAdnan Oktar, mehdilik özelliklerini üzerinde bulundurduğunu iddia ederek "Ben mehdi değilim diyemiyor tam tersine o özellikler bende de bulunmaktadır" demişti. Adnan Oktar ve ekibi milletin dini duygularını yıllardır istismar etmekteydi.

"ADNAN OKTAR'IN DELİ RAPORU VAR 100 SENE DE GEÇSE MEHDİ OLAMAZSIN"

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kendini mehdi ilan eden suç örgütü lideri Adnan Oktar'ı sert ifadelerle eleştirmişti. Cübbeli Ahmet Hoca, Adnan Oktar'a yönelik, "Deli raporu var", "Kendisini mehdi sanıyor", "100 sene de geçse mehdi olamazsın" gibi sözlerle eleştirmişti.