"Mehdi'yim" dedi, AK Partili gençlere saldırdı
Mehdi olduğunu iddia eden H.A. AK Parti Gençlik Kolları tarafından açılan standa saldırarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmeye başladı. Olay yerine gelen polis, şahsı gözaltına aldı.23 Nisan 2018 Pazartesi 15:59
Bir sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımlarda, Mehdi olduğunu iddia eden H.A., Cumhuriyet Meydanı Polis noktası önündeki AK Parti Üniversitelerden Sorumlu Gençlik Kolları tarafından açılan üyelik standına geldi.
İddiaya göre şüpheli H.A. stantta bulunan eşyalara zarar vererek, gençlere saldırdı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ve küfürler etmeye başladı.
Olay yerine gelen Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan H.A. karakola götürüldü.
Polis merkezinde de Erdoğan’a hakaretlerine devam eden şüpheli H.A.’nin, Emniyet’teki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
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