THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Mehdi'yim" dedi, AK Partili gençlere saldırdı

Mehdi olduğunu iddia eden H.A. AK Parti Gençlik Kolları tarafından açılan standa saldırarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmeye başladı. Olay yerine gelen polis, şahsı gözaltına aldı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 15:59
"Mehdi'yim" dedi, AK Partili gençlere saldırdı

Bir sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımlarda, Mehdi olduğunu iddia eden H.A., Cumhuriyet Meydanı Polis noktası önündeki AK Parti Üniversitelerden Sorumlu Gençlik Kolları tarafından açılan üyelik standına geldi.

İddiaya göre şüpheli H.A. stantta bulunan eşyalara zarar vererek, gençlere saldırdı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ve küfürler etmeye başladı. 

Olay yerine gelen Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan H.A. karakola götürüldü.

Polis merkezinde de Erdoğan’a hakaretlerine devam eden şüpheli H.A.’nin, Emniyet’teki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. 

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:59
  1. Kayseri
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • AnkaralıAnkaralı44 dk önce
    Geri zekalı sapık seni.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çipras'tan Tükiye'ye "komik" çağrı!
  1. Çipras'tan Tükiye'ye "komik" çağrı!
  2. SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri
  3. İntihar etmek için balkona çıktı polis..
  4. "İyidere'den Afrin'e Kardeşlik Köprüsü"
  5. Hakkari'de 30 bölge 'Özel Güvenlik..
  6. Gazze'de patlama: 1 kişi hayatını..
  7. Batı'nın şok planı, Esed gitsin Rusya..
  8. CHP'li Milletvekili sosyal medya..
  9. Fransız polisinden iki üniversiteye..
  10. Devlet Bahçeli: Siyaset hile ve hülle..
  11. Kırkpınar'da tarih belirsizliği...
  12. Siyonist vekilden alçak paylaşım:..
  13. Bahçeli, o ismin yüzüne bile bakmadı!
  14. Aşırı yağışlar can aldı
  15. Bahçeli'den İYİ Partiye tepki! Genel..
  16. İnşaatta akıma kapılan baba-oğul öldü
  17. ABD'den Türkiye sınırına hava üssü!
  18. Nikahları kıyılamayan çifte müjdeyi..
  19. Bahçeli’den CHP ve İYİ Parti’ye..
  20. Yıldız oyunculardan Trabzon'a kötü..
İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!