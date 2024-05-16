Meğer silseniz de onlarda saklıymış! iPhone kullanıcılarını çıldırtan hata!

Tüyler ürpertici iPhone arızası, yıllar önce silinen fotoğrafların yeniden ortaya çıkmasına neden oldu. Hatadan etkilenen kullanıcılar 'iyice çıldırdıklarını' söylüyor... İşte o yorumlar...

iPhone kullanıcıları bu hafta yaşanan tuhaf bir iPhone arızasının ardından 'iyice çılgına döndüler'. Çok sayıda kullanıcı yıllar önce silinen resimlerin cihazlarında yeniden ortaya çıktığını bildirmiştir.

Sorun, Pazartesi günü yayınlanan iOS 17.5 güncellemesiyle bağlantılı gibi görünüyor.

Reddit'e konuşan bir kullanıcı, güncellemenin ardından iPhone'larında 'nsfw materyallerin' nasıl yeniden ortaya çıktığını anlattı.

SON GÜNCELLEME SORUNLARA NEDEN OLDU!

Korkutucu olayı yaşayan kullanıcılar 'Son iOS güncellemesi 2021'de sildiğim bazı resimleri geri getirdi. Yani evet. Çok ürkütücü. İyice korktum,' şeklinde bir paylaşımda bulundular.

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iOS 17.5 Pazartesi günü yayınlandı ve Apple News+'a daha fazla kelime oyununun yanı sıra Apple'ın Haritalar, Notlar ve Bul uygulamalarında sağlam güvenlik iyileştirmeleri getirdi.

Yayınlanmasının ardından birçok iPhone kullanıcısı onu indirmek için acele etti.

Ancak, güncellemeyle bağlantılı tuhaf bir aksaklık fark eden birçok kişi bu kararlarından pişmanlık duyuyor gibi görünüyor.

Varsayılan olarak, Apple'ın Fotoğraflar uygulamasında silinen resimlerinizi ve videolarınızı 30 gün boyunca saklayan bir 'Son Silinenler' klasörü bulunur.

Ancak, aylar hatta yıllar önce silinen görüntü ve videoların yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte, burada olan şey bu gibi görünmüyor.

14 YIL ÖNCEKİ RESİMLER BİLE GERİ GELDİ!

Reddit'te bir kullanıcı şunları yazdı: '2010'dan kalma dört fotoğrafım var ve bunlar iCloud'a yüklenen en son fotoğraflar olarak yeniden belirmeye devam ediyor. Onları defalarca sildim.

Bir diğeri şunları ekledi: 'Haziran 2023'ten bir fotoğraf iPhone fotoğraf kitaplığımda yeniden ortaya çıktı. Eminim, çünkü Nisan 2024'te tüm fotoğraflarımı/videolarımı bir bilgisayara aktardım ve daha sonra iPhone'daki tüm fotoğrafları/videoları temizledim (çöp kutusu dahil). iCloud Photos kullanmıyorum.

APPLE'A KARŞI GİZLİLİK ENDİŞELERİ OLUŞTU

Biri de şöyle sitem etti: 'Birkaç yıl öncesine ait bazı fotoğraflar geri geldi. Bu gerçekten şok edici. Aslında beni endişelendiren de bu son görüntülerde yer almaları.

Birçok kullanıcı iPhone'larındaki içeriğin gizliliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

'Bu gerçekten büyük bir şey değil mi? Yani, Apple bir gizlilik savunucusu, ancak silinen dosyalar bunca yıl sonra gerçekten silinmiyorsa. Buna nasıl güvenebiliriz?" diye sordu bir kullanıcı.

Bu arada X'te, eski adıyla Twitter'da, diğer Apple kullanıcıları aksaklıkla ilgili kendi deneyimlerini paylaştılar.