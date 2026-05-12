Karar değiştirildi! Dünya Kupası sebebiyle okullar erken mi kapanacak?
Meksika’da 2026 FIFA Dünya Kupası ve aşırı sıcaklar sebebiyle okulların 40 gün erken kapatılmasına yönelik karar iptal edildi.
Meksika’da okulların planlanandan 40 gün önce kapanmasına ilişkin karar geri çekildi.
Meksika Eğitim Bakanı Mario Delgado, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Toplu bir müzakere sürecinin ardından ve Başkanımızın çağrısına yanıt olarak 2025-2026 eğitim öğretim takvimini koruma ve planlandığı gibi 15 Temmuz'da dönemi sonlandırma konusunda anlaşmaya varılmıştır” ifadelerini kullandı.