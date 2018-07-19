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Mega projeye 10 yıllık ‘sol’ takoz

Mersin’de 10 bin kişiye istihdam sağlayacak olan devasa nitelikteki balık çiftlikleri projesi, çevreci görünümlü sol zihniyetin engellemeleri nedeniyle 10 yıldır hayata geçirilemiyor.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:08
Mega projeye 10 yıllık ‘sol’ takoz

Türkiye’nin AB ülkeleri ve ABD’ye ihraç edebildiği tek hayvansal ürün olan kültür balıkları için Mersin’de üretim üslerinin kurulması projesini 2008 yılından bu yana açtıkları davalarla sekteye uğratan CHP öncülüğündeki azgın azınlık, ülke ekonomisine yılda 250 milyon euro gelir sağlayacak hizmeti sekteye uğratıyor.

1.5 MİLYAR $’LIK İHRACAT

Avrupa’da çupra, levrek ve alabalık üretiminde lider ülke konumunda olan Türkiye’nin balıkçılık sektöründe ihracat geliri yıllık 800 milyon dolar. İhracat çıtasını 2023’e kadar 1,5 milyar dolar seviyesine çıkarmak ve ülke ekonomisine ciddi gelirler sağlamak amacıyla Akdeniz’in açık sularında, Mersin sınırları içerisinde 10 bin 500 ton üretim planlamasıyla balık çiftlikleri kurulması hedefleniyor. Silifke’nin de arasında bulunduğu 4 bölgede kurulması planlanan balık çiftliği işletmelerindeki balığın yaklaşık yüzde 70’inin yurt dışına ihraç edileceği ve ilk kalemde yılda 170 milyon euro ihracat girdisi sağlayacağı düşünülüyor. Toplamda ise balık üretim tesislerinin Türkiye ekonomisine yaklaşık 250 milyon euro gelir sağlaması bekleniyor.

CHP BAŞI ÇEKİYOR

Türkiye’nin Batı’ya ihraç edebildiği tek hayvansal ürün olan kültür balıkları için Mersin’de yeni üretim üsleri kurulması 2008 yılında gündeme geldi ancak, CHP’nin başını çektiği çevreci görünümlü ‘istemezük’çü güruhun engellemeleri nedeniyle hayata geçirilemedi. CHP’li Silifke Belediyesi’nin başını çektiği, ‘hayırcı’ koro, proje hakkında türlü yalanlar uydurdu. 24 Haziran seçimleri ile CHP’den Mersin Milletvekili seçilen Alpay Antmen de TBMM’de yaptığı ilk konuşmanın tamamında bu çiftliklerin durdurulmasını işledi.

TURİZME ZARARI YOK

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği (SUYMERBİR) Başkan Yardımcısı İhsan Bozan ise, açılan tüm davaların lehlerine sonuçlandığını ve Danıştay tarafından da onandığını söylüyor. İşletmelerin çevreye zarar vereceği yönündeki gerçek dışı iddiaları da cevaplayan Bozan, “Turizme negatif katkısı olacağı da gerçek dışıdır” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 11:08
  1. Mersin
  2. CHP’li Silifke Belediyesi
  3. mega projeler
  4. sol zihniyet

YORUM YAZ

  • yeneryener1 sa önce
    Bunlar Çeşmedeki balıkçılar ve akrabaları olmasın. Oraya niye itiraz yok
  • cccccc1 sa önce
    Sol kafa hizmet yapmaz....lik yapar helada kadınlı erkekli  ... içat eder Taksimde i.neyiz diye bağırır terör örgütlerine sahip çıkar lan bu ülkenin başına bela mısınız.
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