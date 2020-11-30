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Ekonomi Mega projenin tabliyeleri Gelibolu'ya ulaştı
Ekonomi

Mega projenin tabliyeleri Gelibolu'ya ulaştı

1915 Çanakkale Köprüsü için fabrikada tamamlanan 3 mega blok, Gölcük Çimtaş Tesisleri'nden Gelibolu Tabliye Depo Sahası'na getirildi - Tabliyelerin taşınması sırasında Türk bayrağıyla kaplanan bloklar, görsel şölen oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-11-30 15:38:38 -
Mega projenin tabliyeleri Gelibolu'ya ulaştı

ANKARA (AA) - 1915 Çanakkale Köprüsü için fabrikada tamamlanan 3 mega blok, Gölcük Çimtaş Tesisleri'nden Gelibolu Tabliye Depo Sahası'na getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, köprüde 1 betonarme viyadük, 2 hidrolik ve 3 alt geçit köprüsü ile 20 üst ve 34 alt geçit, 205 menfez tamamlandı. 3 alt ve 22 üst geçit, 6 köprü, 10 kutu menfez, 12 kavşak, 3 otoyol hizmet tesisi, 3 ücret toplama istasyonu, 1 bakım işletme merkezi ve 1915 Çanakkale Köprüsü bünyesindeki 2 betonarme yaklaşım viyadüğü ve otoyol bünyesindeki 1 betonarme viyadükte de çalışmalar devam ediyor.

Avrupa ve Asya ankraj bloklarında imalatların yüzde 99'unu tamamlanırken, ana kablo tel imalatlarında da sona gelindi. Tel demet imalatında ise yüzde 89 gerçekleşme sağlandı.

Tabliye imalatları kapsamındaki tamamlanma oranı panel üretiminde yüzde 92, blok üretiminde yüzde 45 oldu.

Fabrikada imal edilen 3 mega blok, Gölcük Çimtaş Tesisleri'nden Gelibolu Tabliye Depo Sahası'na getirildi.

Tabliyelerin taşınması sırasında Türk bayrağıyla kaplanan bloklar, görsel şölen oluşturdu.

Kedi yolu montajının tamamlanmasıyla mega blok olma özelliğine sahip, 48 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde ve 700 ton ağırlığındaki tabliyenin, gerekli hazırlıkların ardından montajına başlanılacak.

- Köprü 18 Mart 2022'de hizmete açılacak

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de hizmete açılacak. Köprü sayesinde boğaz 6 dakikada geçilebilecek.

Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak köprünün ayaklarının yüksekliği, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan 300 metrelik Eyfel Kulesi'nin geride bıraktı.

Köprünün her iki yakasında, 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmına, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini simgelemesi için top mermisi şeklinde eklentiler monte edilecek. Köprünün kule bağlantı ve unsurları, Türk bayrağının renklerine atfen kırmızı-beyaz olacak.

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