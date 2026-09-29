Mega kent İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85

İstanbul'da akşam saatlerinde yağışlı havanın da etkisiyle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nun Çamlıca gişeleri çevresinde her iki yönde yoğunluk görülüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında Ümraniye istikametinde trafik yoğun seyrediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönündeki yoğunluk ise Altunizade'den başlayarak köprü girişine kadar uzanıyor.

D-100 kara yolunda Avrasya Tüneli çıkışından Maltepe yönüne doğru trafik yoğun ilerliyor. Kadıköy, Kozyatağı, Ataşehir ve Maltepe çevresindeki bağlantı yollarında da araçlar yer yer yavaş seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç'ten Küçükçekmece'ye kadar Edirne istikametinde yoğunluk yaşanıyor. Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

D-100 kara yolunun Beylikdüzü mevkisinde Büyükçekmece istikametinde, TEM Otoyolu'nun Bahçeşehir mevkisinde ise Edirne istikametinde trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda İSTOÇ ile Mahmutbey gişeleri arasında trafik yoğun seyrederken, Hasdal ve Seyrantepe mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü yoğunluk gözleniyor.

O-3 Otoyolu ile Otogar-Hal yolu güzergahında da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönü ile Levent-TEM bağlantı yollarında da araçlar yavaş seyrediyor.

Öte yandan Karaköy ile Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ve Dolmabahçe Sarayı çevresinde de trafik yoğunluğu görülüyor.

Mesai çıkışı ve yağışlı havanın da etkisiyle toplu ulaşımda da yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Yenibosna, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde yolcular yoğunluk oluştururken, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında bekleyen yolcuların sayısının arttığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 83 olarak ölçüldü.