Medyadan etkilenen gençlerin iç acıtan hali! Kızlar kavga ederken erkekler kaydetti

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İstanbul Ispartakule Anadolu Lisesi'nin kız öğrencileri, okulun karşısında bulunan Bizimevler Camisi'nin avlusunda kavga etti.

Bir kızı cami avlusunda sıkıştıran öğrencilerin kavgası, yanlarındaki erkekler tarafından kaydedildi. Birkaç kızın saçını çekip, tekme atarak yerlerde sürüklediği kız ile kendisine saldıranlar arasında küfürleşme de yaşandı. Kızların kavgasını elleri cebinde izleyip bir eğlence aracına çeviren erkeklerin hali hayrete düşürdü.

Videonun son kısmında Acun'un devşirme yarışmasını örnek alan bir erkek, "Selin elendi." dedi. Genç kızların kavgası, medyadaki bazı yapımların gençleri nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.