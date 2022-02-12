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Gündem Medyadan etkilenen gençlerin iç acıtan hali! Kızlar kavga ederken erkekler kaydetti
Gündem

Medyadan etkilenen gençlerin iç acıtan hali! Kızlar kavga ederken erkekler kaydetti

İstanbul Ispartakule Anadolu Lisesi'nin kız öğrencilerinin kavgası, gençliğin medyadan nasıl etkilendiğini gözler önüne serdi. Kızlar kavga ederken erkek arkadaşlarının elleri cebinde kavgayı seyrederek video kaydı alması hayretle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 22:24:00 - 2022-02-12 22:29:15

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Ispartakule Anadolu Lisesi'nin kız öğrencileri, okulun karşısında bulunan Bizimevler Camisi'nin avlusunda kavga etti.

Bir kızı cami avlusunda sıkıştıran öğrencilerin kavgası, yanlarındaki erkekler tarafından kaydedildi. Birkaç kızın saçını çekip, tekme atarak yerlerde sürüklediği kız ile kendisine saldıranlar arasında küfürleşme de yaşandı. Kızların kavgasını elleri cebinde izleyip bir eğlence aracına çeviren erkeklerin hali hayrete düşürdü.

Videonun son kısmında Acun'un devşirme yarışmasını örnek alan bir erkek, "Selin elendi." dedi. Genç kızların kavgası, medyadaki bazı yapımların gençleri nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

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