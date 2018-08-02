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Medya ve Sanat Akademisi kuruldu

Sinema ve tiyatro alanında Türkiye’yi daha ileri taşımayı hedefleyen Medya ve Sanat Akademisi Derneği, Ankara’da kuruldu. Medya ve Sanat Akademisi Derneği Başkanı Mücahit Gündoğdu, “Başta sinema ve tiyatro ile ilgili gençlere kendini yetiştirebilecekleri bir okul olmayı hedefliyoruz.

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:33
Medya ve Sanat Akademisi kuruldu

OĞUZHAN GÜLTEKİN/ANKARA

Sinema ve tiyatro alanında Türkiye’yi daha ileri taşımayı hedefleyen Medya ve Sanat Akademisi Derneği, Ankara’da kuruldu. Medya ve Sanat Akademisi Derneği Başkanı Mücahit Gündoğdu, “Başta sinema ve tiyatro ile ilgili gençlere kendini yetiştirebilecekleri bir okul olmayı hedefliyoruz. Hem yazım alanında hem de pratikte uzman kişiler eşliğinde kaliteli bir eğitim ortam oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu sayede yetenekli gençleri de keşfederek Türk sineması ve tiyatrosuna kazandırmış olacağız” dedi.

DÜNYADA ÇOK CİDDİ İSLAM’A YÖNELİŞ VAR

Yönetmen Mustafa Ablak, Avrupa'dan başlamak üzere Rusya'ya ve ABD'de sonradan Müslüman olan yaklaşık 200 kişiyle çekim yaptıklarını aktardı. Yönetmen Ablak, "Dünyada çok ciddi bir İslam'a yönelme olduğunu fark ettik. Çünkü gittiğimiz ülkelerde toplumların her katmanından insanların Müslüman olduklarını gördük. Bizim bu belgesele başlama sürecimiz böyle oldu" dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 13:33
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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