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Medya Medya patronluğu 'yat'sız olmuyor
Medya

Medya patronluğu 'yat'sız olmuyor

Yeniakit Publisher
2023-08-14 20:06:00 - 2023-08-14 20:09:23
Medya patronluğu 'yat'sız olmuyor

Şarkıcı Ebru Yaşar, lüks yaşantısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yaşar, şimdilerde yeni satın aldığı ultra lüks yatıyla mavi tura çıktı. Ünlü şarkıcının yeni yatının fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten. Yaşar, tv100'ün sahibi Necat Gülseven ile evli.

Geçtiğimiz günlerde estetiksiz haliyle gündem olan Ebru Yaşar yine gündemde... Bu kez lüks yaşantıyla...

tv100'ün sahibi Necat Gülseven ile evli olan şarkıcı Ebru Yaşar, 500 milyon TL değerinde lüks bir yat satın aldı. 600 metrekare alana sahip olduğu öğrenilen ve 4 katlı olan yatta ayrıca 5 lüks VIP oda bulunuyor.

Ailesiyle mavi tura çıkan şarkıcının tatil sonrası yoğun konser takvimiyle sahnelere hızlı bir geri dönüş yapması bekleniyor.

Paylaşım yaptı

Yaşar ultra lüks yatından ilk karesini paylaştı. Yaşar paylaştığı pozuna "Biraz da böyle" notunu düştü.


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