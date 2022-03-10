Medya dünyasının sevilen isimleri Sultangazi'de buluştu

Sultangazi Belediyesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamındadüzenlenen programlarlailçe sakinlerini değerli isimlerle buluşturmaya devam ediyor. Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy, GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer ve Radyo Trafik Spikeri Cenk Sarıkaya’nın konuk olduğu,Umut Özturk’ün moderatörlüğünde düzenlenen “İletişim Sohbetleri”nde, günümüz dünyasındaki iletişim dinamikleri enine boyuna ele alındı.

Dünya Çapında Ses Getiren Röportaj

Geçmişte yaşadığı bazı ilginç meslek deneyimlerini aktaran Mehmet Akif Ersoy, bunlardan birinin özellikle önemli olduğunu söyledi. Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin son röportajını kendisiyle yaptığını söyleyen Ersoy, "Kaddafi ile röportajımın onun son röportajı olacağını bilmiyordum. Kaddafi, kimseyle röportaj yapmıyordu ama beni kabul etmişti. Sonrasında o röportaj, CNN gibi uluslararası çaptaki büyük medya platformlarında yer buldu, dünya çapında ses getirdi." dedi.

Suriye, Filistin gibi savaş bölgelerinde görev yaparken yaşadıklarından da bahseden Ersoy, iletişim konusunda bu deneyimlerinden çıkardığı dersleri paylaştı.

Yeni Bir Haber Kaynağı: Sosyal Medya

Dijital medya üzerinden çok sayıda kişinin takip ettiği haber platformu GZT'nin genel yayın yönetmeni Doğukan Gezer, sosyal medya üzerinden yayılan bilgilerin iyi analiz edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, iletişimin sosyal medya ile değişen dinamiklerine değinerek, sosyal medyada kullanılması gereken dilin nasıl olması gerektiğini anlattı.

Modası Geçmeyecek Bir İletişim Aracı: Radyo

Radyo Trafik'teki programıyla çok sayıda dinleyiciye ulaşan Cenk Sarıkaya, mikrofon başında yaşadığı eğlenceli anılarını anlatarak, radyo aracılığıyla kurulan iletişimin ne kadar samimi olabileceğinin örneklerini verdi. Konuklqr, gelişen yeni iletişim araçlarına rağmen radyonun modasının neden geçmeyeceğikonusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmacilar iletişimin usta isimleri olunca, dinleyicilerin çok keyif aldığı bir söyleşi ortaya çıktı. Söyleşiye katılan Sultangazililer, hem aydınlatıcı hem de keyifli bir programda yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler.