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“Medya benim aleyhime çalışıyor”

Terör devleti İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mart ayında yapılacak seçimleri rakipleri İsrail Direnç Partisi lideri Benny Gantz ile Yes Atid grubu lideri Yaır Lapid ittifakının kazanması için medyanın aleyhine çalıştığını iddia etti.

03 Mart 2019 Pazar 14:40
“Medya benim aleyhime çalışıyor”

Münübe Yılmaz

Terör devleti İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede yapılacak seçimleri ittifak kararı alan İsrail Direnç Partisi lideri Benny Gantz ve Yes Atid grubu lideri Yaır Lapid’in kazanması için tüm medya organlarının aleyhine çalıştığını iddia etti. Pazar sabahı yaptığı konuşmada “Bu seçimin sonunda Lapid ve Ganz ittifakı ve benim liderliğimdeki Likud hükümeti arasında bir karar verilecek. Fakat medya sol parti ittifakının kazanması için elinden geleni yapıyor”diyen Netanyahu, medyanın Lapid ve Ganz’in yanlışlarını örttüğünü ifade etti. Özellikle Gantz’in, Hamaslı askerlerin şehit düştüğü bir anma törenine katıldığından dolayı terör destekçisi olduğunu söyleyen Netanyahu, medyanın bu olaya yer vermediğini belirtti. Netanyahu “Yakında halkımıza gerçekleri göstereceğiz ve liderliğini yaptığım Likud seçimleri kazanacak” dedi. İsrail'de Netanyahu’nun en önemli rakipleri olarak gösterilen İsrail Direnç Partisi lideri Benny Gantz ile Yes Atid grubu lideri Yaır Lapid seçim için ittifak kurma kararı almış, seçimi kazanmaları halinde hükümetin 5 yıllık görev süresinin ilk yarısında Gantz, diğer yarısında ise Lapid başbakanlık görevini üstleneceğini açıklamışlardı.

 

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Neden YahuNeden Yahu42 dk önce
    Onun bunun çocuğu it herif.Yandaş FETTUŞI medyasına müracaat et. Eminim onlar seni korur.Çünkü ne kadar İslam ve Batan düşmanlığı varsa bizimkiler savunuyor. Dönüp geri bakmazlrmı hiç bunlar?Yaptıkları beddua kendi evlerine ateş düşürdüğü halde ders almıyorlar ve beyinlerini 1 dolar a yıkatıyorlar hâlâ
  • Serkan sariSerkan sari1 sa önce
    Bizdeki medyada tam tersi mualefete calisyor her saat basi kilictaroglu ekranlarda konusuyor))))))

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