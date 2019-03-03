“Medya benim aleyhime çalışıyor”

Münübe Yılmaz

Terör devleti İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkede yapılacak seçimleri ittifak kararı alan İsrail Direnç Partisi lideri Benny Gantz ve Yes Atid grubu lideri Yaır Lapid’in kazanması için tüm medya organlarının aleyhine çalıştığını iddia etti. Pazar sabahı yaptığı konuşmada “Bu seçimin sonunda Lapid ve Ganz ittifakı ve benim liderliğimdeki Likud hükümeti arasında bir karar verilecek. Fakat medya sol parti ittifakının kazanması için elinden geleni yapıyor”diyen Netanyahu, medyanın Lapid ve Ganz’in yanlışlarını örttüğünü ifade etti. Özellikle Gantz’in, Hamaslı askerlerin şehit düştüğü bir anma törenine katıldığından dolayı terör destekçisi olduğunu söyleyen Netanyahu, medyanın bu olaya yer vermediğini belirtti. Netanyahu “Yakında halkımıza gerçekleri göstereceğiz ve liderliğini yaptığım Likud seçimleri kazanacak” dedi. İsrail'de Netanyahu’nun en önemli rakipleri olarak gösterilen İsrail Direnç Partisi lideri Benny Gantz ile Yes Atid grubu lideri Yaır Lapid seçim için ittifak kurma kararı almış, seçimi kazanmaları halinde hükümetin 5 yıllık görev süresinin ilk yarısında Gantz, diğer yarısında ise Lapid başbakanlık görevini üstleneceğini açıklamışlardı.