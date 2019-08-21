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Medya AŞ’de büyük kıyım

31 Mart yerel seçimler sonrasında CHP'li belediyelerin başlattığı işçi kıyımından İBB de nasibini aldı. CHP'li İmamoğlu, İstanbul Medya A.Ş'de çalışan 50 gazetecinin iş akdini feshetti.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:52
Medya AŞ’de büyük kıyım

 Haber Merkezi 

Yerel seçimler öncesinde ‘kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız’ diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile “Kimsenin işine son verilemeyecek” sözü veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vaadi havada kaldı. 31 Mart sonrasında CHP’li belediye başkanlarının başlattığı işçi kıyımı İBB’ye de sıçradı. İcraatlarından çok yaptığı tatilleriyle gündeme gelen İmamoğlu’nun, İstanbul Medya A.Ş’de çalışan 50 gazetecinin işine tek bir telefonla son verdi.

Dün sabah saatlerinde İBB yetkililerince aranan 50 gazeteci, iş akitlerini sonlandırıldığını öğrendi. İBB Medya A.Ş.’de müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekipten oluşan 50 çalışan dün sabah işten çıkarıldı. İBB Medya A.Ş İnsan Kaynakları, işten çıkarılan personeli tek tek arayarak, “iş akdiniz feshedildi” dedikten sonra herhangi başka bir açıklama yapmadan işten çıkarmayla ilgili yasal işlemleri uyguladı.

Günlerdir Bodrum kumsallarında gününü gün eden İmamoğlu’nun, onlarca basın emekçisini kapı dışarı etmesi kamuoyunda tepki çekti. 

İmamoğlu’ndan pişkinlik

Öte yandan; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki Medya AŞ’de işten çıkarmalarla ilgili, “Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyor. Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili yasal, kanuni haklarını teslim ederek çalışmak istemedikleriyle yollarını ayırıyor olabilirler, bunlar mümkün” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:52
  1. Yerel seçimler
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Kimsenin işine son verilemeyecek
  4. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
  5. 31 Mart yerel seçimleri
  6. İstanbul Medya A.Ş
  7. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • cccccc40 dk önce
    İstanbuldaki sel felaketinde 3 gün telefonlarına ulaşılamayan tepkiler üzerine tatili bırakıp göstermelik madur ziyareti yapan şahış ... pkklı belediyelere kayyum atanınca jet hızı ile açıklama yapıyor bu ne hız....

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