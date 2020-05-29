Medova Hastanesi Tüp Bebek Servisi yeniden hizmete açıldı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapanan Medova Hastanesi Tüp Bebek Servisi normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden hizmete açıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır Medova Hastanesi Tüp Bebek Servisine hasta kabulüne izin verilmiyordu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tüp bebek servisinde de hasta kabulüne başlandı.

Medova Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seçil Kahveci Elsürer, Covid-19 pandemisi sonrasında tekrar tüp bebek işlemlerine başladıklarını söyledi. Pandeminin ilk günlerinde hastaların sağlığını riske atamamak için tedavilere bir süre ara verdiklerini ifade eden Op. Dr. Seçil Kahveci Elsürer, "Elde ettiğimiz veriler ve bilimsel araştırmaların sonuçları bu enfeksiyonun anne karnında bebeği etkilemediğini gösterdi. Aynı zamanda toplumla benzer olasılıkla enfeksiyonun gebeliklerde etkili olduğunu gösterdi. Yani gebeliklerin yüzde 80’inde fazlasında bu enfeksiyon asemptomatik olarak geçiyor. O yüzden ne kendiliğinden gebelik ne de üremeye yardımcı tetkiklerden oluşan gebelikleri ertelememiz önerildi. Hem dünya üreme sağlığı hem Türkiye üreme sağlığı derneklerinin önerileriyle tüp bebek tedavilerine tekrar başladık" dedi.

"Herkesten mutlaka maske kullanımını istiyoruz"

Korona virüsle mücadele sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar olduğunu anlatan Op. Dr. Elsürer, "Yani hepimiz yeni dünya düzenine ayak uydurmak zorundayız. Bu süreçte gelecek olan hastalarımızdan da bir takım ricalarımız olacak. Herkesten mutlaka maske kullanımını istiyoruz. Hastalarımız başvurduğu taktirde kapıda ateş ölçümleri yapılıyor, kliniğimize girdiği zaman da bir takım anket çalışmaları yapıyoruz. Hem personelimiz hem de hastalarımızın sağlığı açısından tüm önlemlerimizi alarak, hijyene dikkat ederek, sosyal mesafe kuralına uyarak yeniden sağlıklı bir şekilde üremeye yardımcı tedavilerimize başlayabiliyoruz" diye konuştu.