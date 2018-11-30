Medipol Başakşehir'in konuğu Demir Grup Sivasspor

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde oynadığı son 5 maçı kazanan ve 13 hafta sonunda 30 puan toplayan Medipol Başakşehir, liderlik koltuğunda oturuyor.

İlk 13 hafta sonunda 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Demir Grup Sivasspor ise 15 puanla 12. durumda yer alıyor.

- Kadroda 4 eksik







Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Eljero Elia ve Alparslan Erdem bu maçta forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalıları İrfan Can Kahveci ile Manuel da Costa da Demir Grup Sivasspor müsabakasında takımındaki yerini alamayacak.

Sarı kart cezası sona eren Mahmut Tekdemir ise bu mücadelede forma giyebilecek.