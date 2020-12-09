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Spor Medipol Başakşehir'e "Irkçılığa hayır" paylaşımları ile destek
Spor

Medipol Başakşehir'e "Irkçılığa hayır" paylaşımları ile destek

Medipol Başakşehir'in Paris Saint Germain ile oynadığı maçta dördüncü hakemin yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına "Irkçılığa hayır" paylaşımlarıyla tepki gösterildi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 01:08:25 -
Medipol Başakşehir'e "Irkçılığa hayır" paylaşımları ile destek

ANKARA (AA) - Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta dördüncü hakemin yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına "Irkçılığa hayır" paylaşımlarıyla tepki gösterildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada ırkçılık karşıtı başlatılan kampanyaya destek verdi. Gül, İngilizce olarak "Irkçılığa hayır" etiketiyle, "Irkçılık insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Irkçılığa dur de" paylaşımını yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise "Irkçılık bir hastalıktır." değerlendirmesinde bulunarak kampanyaya destek verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı paylaşımda, "Irkçılığa hayır" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Irkçılığa hayır" paylaşımında bulunurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Sonucu ne olursa olsun bu onurlu duruşu sergilemek gerekir. Tebrikler asil duruşlu Başakşehir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ırkçılık karşıtı paylaşımda bulundu.

Altun, Twitter hesabından, "Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in antrenörüne karşı sergilenen nefret suçunu şiddetle kınıyorum. Irkçılığın her türlüsü ayaklarımızın altındadır." açıklamasını yaptı.

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