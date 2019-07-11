Medipol Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları
- Antrenmana, izinli futbolcular Mahmut Tekdemir ve Joseph Attamah katılmazken, Alexandru Epureanu ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı11 Temmuz 2019 Perşembe 16:14
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Salzburg şehrindeki kampın 4. gününde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki günün ilk antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, 5'e 2 pas ve geniş alanda taktik çalışmalarla sona erdi.
Antrenmana, izinli futbolcular Mahmut Tekdemir ve Joseph Attamah katılmadı. Alexandru Epureanu ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Medipol Başakşehir, kamptaki ilk hazırlık maçında bu akşam TSİ 19.00'da Avusturya 3. Lig ekibi USK Anif ile karşılaşacak.
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