Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmanda sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir yer almadı. Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve karşılaşma için aynı gün saat 17.00'de Malatya'ya hareket edecek.









Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.