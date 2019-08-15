Medipol Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rondo oyunuyla başlayan idmanın dar alanda pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. Antrenmanın, geniş alanda oynanan oyunla sona erdiği aktarıldı. Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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