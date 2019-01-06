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Medipol Başakşehir'de Robinho ilk antrenmanına çıktı

06 Ocak 2019 Pazar 13:11
Medipol Başakşehir'de Robinho ilk antrenmanına çıktı


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Antalya'ya dün gelen turuncu-lacivertli takım, basına açık ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda yeni transfer Robinho da ilk kez yer aldı.

Kampa dün akşam katılan Brezilyalı yıldız, Emre Belözoğlu ile koşu yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir de takımdan ayrı çalıştı.

İstanbul ekibinin bir diğer yeni transferi Serdar Taşçı'nın ise bugün kampa katılacağı belirtildi.

Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, bu akşam gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 13:11
  1. Futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. Robinho
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

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