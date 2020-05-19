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Spor

Medipol Başakşehir'de Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 21:51:46 -
Medipol Başakşehir'de Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'de dün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız her hafta rutin uygulanan Kovid-19 testlerine girmektedir. Kulübümüzde dün yapılan testler sonucunda tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız iki grup halinde antrenmanlarını sürdürmeye devam edecektir." denildi.

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